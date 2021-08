Occupation de l’ex-KBC à Molenbeek: pas de danger immédiat constaté par la commune

Une occupation à l’ancienne banque de la KBC, située avenue du Port à Molenbeek-Saint-Jean, a été ouverte jeudi par des personnes sans-papiers et a été constatée vendredi par la police, selon une information donnée par plusieurs médias et le cabinet de la bourgmestre de la commune Catherine Moureaux. Ce dernier précise lundi que la commune a déjà pu s’assurer qu’il n’y avait pas de danger immédiat dans le bâtiment pour les occupants. Elle a de plus pris contact avec la société privée propriétaire des lieux, qui doit encore prendre position face à cette situation.

Les occupants ont déployé de grandes banderoles sur les grilles de l’entrée. À travers leurs messages, ils réclament une régularisation.

« Comme à chaque fois, à partir du moment où le bâtiment ne présente pas de danger au niveau de la sécurité, nous essayons de voir s’il y a une possibilité de dialogue entre le propriétaire et les occupants », explique Rachid Barghouti, le porte-parole de la bourgmestre. « J’attends un retour du propriétaire du bâtiment, pour voir quelle attitude il compte adopter et ils ont une réunion de direction aujourd’hui… Ce n’est plus la KBC, mais une société qui a obtenu un permis de la Région pour faire un nouveau projet. Inter-Environnement a introduit un recours par rapport à ce permis ». Il précise qu’il y a actuellement 5 à 6 occupations sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, pour lesquelles la commune joue un rôle de médiateur entre les occupants et les propriétaires privés.

Le collectif de sans-papiers qui occupe l’ancienne KBC a expliqué à la commune que le groupe est composé en journée d’environ 250 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, mais que seuls un peu plus de 100 adultes dorment dans les locaux. Le service social de la commune sera envoyé sur place mardi pour vérifier que l’occupation se déroule dans des conditions acceptables, notamment pour les enfants.

La commune n’a pas eu de remarque de riverains pour le moment.