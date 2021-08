Incroyable début de match pour l’Union à Malines: Vanzeir buteur après 13 secondes !

Les Bruxellois ont profité d’une perte de balle dès le coup d’envoi pour faire la différence.

L’Union Saint-Gilloise était directement à l’attaque pour son duel de la 5e journée de D1A face à Malines. Et c’est peu de le dire puisque les Bruxellois ont ouvert le score après seulement 13 secondes.

Le coup d’envoi à peine donné par les Malinois, ceux-ci perdent le ballon dans leur moitié de terrain. Il n’en fallait pas plus pour voir Dante Vanzeir, ancien joueur du KaVé, foncer vers le but et se jouer du gardien Gaëtan Coucke.

Le VAR est tout de même intervenu pour vérifier une position de hors-jeu, mais il n’en est rien : voilà l’Union qui prend les commandes après 13 petites secondes.