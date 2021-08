The Art Hunt, une chasse à l’art géante au coeur de Bruxelles

Celle-ci se tiendra le samedi 18 septembre de 11h30 à 17h30 et sera l’occasion pour les amateurs d’art, experts ou novices, de tenter de gagner une des 10 oeuvres d’art mises en jeu et cachées dans 10 commerces locaux de Bruxelles.

Les noms des artistes dont les oeuvres sont mises en jeu et des indices pour trouver les commerces où ces oeuvres sont dissimulées seront révélés au fur et à mesure, jusqu’au 17 septembre.

Cette initiative lancée par LenArt s’inscrit dans la volonté de sa fondatrice, Ohana Nkulufa, de rendre l’art plus accessible à tous.

Avec LenArt, Ohana Nkulufa souhaite aider les collectionneurs débutants à acquérir des oeuvres d’art au travers de ses offres de financement. Avec The Art Hunt, elle leur permet de débuter leur collection de façon originale et ludique.

Chaque session durera 2 heures. Pendant ce délai, les participants devront trouver le lot affecté à cette plage horaire dans un des lieux participants. Chaque session prendra fin soit à l’instant où les lots sont trouvés, soit, si aucun des participants ne l’a trouvé dans le temp imparti, à la fin de cette session. Pour les pièces non-trouvées durant la plage horaire dédiée, elles pourront être de nouveau cherchées et gagnées entre 17h00 et 17h30. La découverte d’une oeuvre sera annoncée sur les réseaux sociaux de The ArtGency SRL c/o LenArt, @lenart.belgium et sur le site dédié de The ArtHunt.

Pour participer à cette chasse à l’art, rendez-vous sur le site www.lenart.be/thearthunt.