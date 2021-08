Bruxelles: des sans-papiers occupent l’ancien siège de la KBC

Environ 250 personnes se sont installées depuis le jeudi 19 août dans l’ancien siège de la Kredietbank, sur l’avenue du Port, révèle la RTBF.

À l’abandon depuis plusieurs années, le bâtiment qui autrefois abritait la banque KBC sur l’avenue de Port a cette semaine été investi par quelques centaines de sans-papiers. La RTBF parle de 250 personnes, hommes, femmes et enfants pour la plupart d’origine africaine.

L’occupation a été renommée « zone neutre », en référence à l’espace crée sous l’impulsion du secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations Sammy Mahdi (CD&V). La zone neutre avait été présentée comme une réponse à la grève de la faim des personnes sans titres de séjours qui occupaient l’église du Béguinage et des espaces de la VUB et de l’ULB.

Cette occupation porte les mêmes messages politiques : elle demande la régularisation des sans-papiers afin que ces derniers puissent avoir accès au marché du travail.