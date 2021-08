Prudence, l’IRM revoit son alerte: toute la Wallonie en jaune

L’Institut royal météorologique (IRM) a revu son avertissement ce samedi soir. Cette fois, toute la Wallonie est concernée.

C’est même toute la Belgique, à l’exception de la Côte et de la Flandre-Occidentale, qui est désormais concernée. Ce samedi soir, l’IRM a lancé une alerte jaune aux orages puisque ce soir et durant une partie de la nuit, des averses orageuses parfois assez fortes traverseront le pays. L’avertissement est donc actif au minimum jusque 2h du matin.

Le numéro 1722 activé

Le numéro d’appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été temporairement activé samedi par le SPF Intérieur.

Le guichet électronique (www.1722.be) est également activé pour ce type d’interventions. Si une personne est en danger, il est toujours recommandé de composer le 112.

La météo des prochains jours

Demain, le temps deviendra variable avec beaucoup de nuages et encore quelques averses. Surtout après midi, ces averses deviendront plus intenses avec possibilité d’orage.

Il fera aussi sensiblement plus frais avec des maxima de 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 20 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur ouest et plus tard d’ouest-nord-ouest.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps restera très nuageux avec encore quelques averses ou un peu de pluie, surtout sur l’est et le nord-est du pays. Sur l’ouest, il fera généralement sec. Les minima oscilleront entre 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés à la mer. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, d’ouest-nord-ouest, tournant plus tard au nord.

Lundi, le ciel sera d’abord très nuageux en beaucoup d’endroits, avec encore quelques averses principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec à partir du nord avec graduellement des éclaircies. Les maxima se situeront entre 17 et 19 degrés sur le relief ardennais ainsi qu’à la côte et autour de 21 ou 22 degrés ailleurs. Le vent virera au secteur nord à nord-est ; il sera modéré et, à la côte, assez fort.