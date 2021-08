Pour sa première édition, Art&Food@The Bascule réunit savoir-faire gastronomique et le monde de l’art pour une ballade conviviale, gourmande et artistique

L’Espace Rivoli situé à la Bascule est le plus grand espace d'exposition contemporaine de Bruxelles. Il abrite sous son toit une quinzaine de galeries d’art. C’est là que le vendredi 24 et le samedi 25 septembre s’installeront des artisans de bouche avec pour objectif de créer un lieu d’échange et de partage pour le tout public.

L’entrée est gratuite mais les dégustations seront payantes.

Art&Food. - D.R.

Le concept est imaginé par l’ASBL Odessa.