L’Ancienne Belgique rouvrira ses portes le 5 septembre

La réouverture de la salle de concert bruxelloise pourra se faire fera grâce au Covid Safe Ticket.

À partir du mois de septembre, l’AB pourra à nouveau accueillir du public, sur présentation d’un Covid Safe Ticket et sans masque et distanciation sociale. Le Comité de concertation national a décidé la mise en application du Covid Safe Ticket (CST) pour les événements en intérieur à partir de 200 spectateurs. À la suite de cette décision, l’AB pourra à nouveau accueillir son public sans masque et distanciation sociale.

Les premiers concerts seront donnés le dimanche 5 septembre avec Flavia Coelho & Chicos y Mendez . Le jeudi 9 septembre, l’AB propose à nouveau Spectacles de Benjamin Abel & The Unrequired Love : une représentation au croisement de la musique, de la danse contemporaine et du théâtre.

L’AB présentera ensuite deux jours de concert avec Clouseau , des concerts à l’AB Club – Mauro Pawlowski et The Sore Losers entres autres – ainsi que des grands noms de la scène musicale (inter)nationale, comme Bicep, Froukje et Stikstof .

Cliquez ici pour le calendrier complet des événements à l’AB.