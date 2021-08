Frayeur au parc animalier Forestia ce vendredi: l’ours brun Bernie s’est échappé!

Vidéo

C’est un glissement de terrain provoqué par les inondations qui a permis à Bernie de s’échapper. L’ours a dû être fléché pour qu’on puisse lui faire regagner son enclos en toute sécurité.

La fuite de l’ours brun Bernie a provoqué des sueurs froides aux soigneurs du zoo Forestia à Theux ce vendredi en fin d’après-midi ! Heureusement, cela s’est terminé sans incident, mais tous les visiteurs ont dû être évacués.

Le parc animalier verviétois a partagé l’information sur Facebook : « On a eu chaud, mais tout est rentré dans l’ordre. Ce vendredi 20/8 aux alentours de 15h30, les soigneurs/visiteurs ont découvert notre Bernie national hors de son enclos. Évacuation du parc animalier en douceur vers l’entrée et le Forest’bar. On comprend rapidement que c’est lié aux inondations du 15 juillet. Miraculeusement épargné, notre joli parc a quand même été endommagé. C’est seulement aujourd’hui que nous avons découvert un glissement de terrain dans l’enclos des ours », est-il expliqué dans le post.

L’ours a profité de cette ouverture pour faire une petite balade dans le parc, mais « il est resté aux alentours de son enclos, plus cool que jamais, sans s’éloigner à plus de dix mètres. Il a même nagé dans l’étang », précise le parc.

Alors qu’aux alentours de 17 heures, Bernie a failli regagner son enclos, il est reparti se promener. Il a donc été nécessaire pour les soigneurs de « le flécher pour l’endormir et le rentrer dans son enclos ».