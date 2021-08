Comité de concertation: vaccin obligatoire pour les soignants… ou pas

La vaccination a été clairement le fil rouge de ce Comité de concertation. C’est son taux plutôt favorable qui explique pourquoi la Flandre et la Wallonie peuvent donner beaucoup plus de libertés à leurs citoyens et à leur secteur Horeca; c’est son taux défavorable qui justifie que les Bruxellois soient provisoirement privés de ces nouveaux assouplissements. Vaccination toujours, rendue obligatoire pour le personnel soignant… Mais là, le diable se cache peut-être dans quelques détails qui montrent que la décision n’a pas convaincu tous les participants au «Codeco».

******* ** ***** *** ** *** ************ ** **** ******* ** *** *************************** **** ** ** *********** ** ****** *** * ******** ** ********************** ** ** ********* ********************** ********* **** ***** ************* * ****** ************** ** ******* ********* ********* ** **** ***** ***** ***** *** ** ******************* ******* **** ** **** **** * ********* ******************* **************** ** ***** ********* ******* ********* ** ************* ***** ************ ** ************** ********* ******* ****** ***** *** ******* **** ****** ******* ****** **** **** *** *********** *** ** *********** *********** ** ********* *** ***** ** ******* **** ******* ** ******** ** ** ******* ***** ************* ********* *** * **** ** ******** *** ** ****** ****** *** ** ***** ** ********************** ********** *** *** ********* *** ************** ********* **** ******** ** ************ ***** ******* *** *** ***** ****** ** ******** ************* **************** ** ****** ******* ***** ****** ** ********************** * **** ***** ********* ** ******* **** ******* *** *********** ******** ** **** ** *********** ********* ** ********* *** ************ ** ***** *** ****** **** ****** **** ***** ***** **** ** ******* *********** ************ ** *** ********* ** ******* ** ** ******** ** ************ ****** **** ********* ** ** **** ***** ************* ** ******* ***** ** ** ** *************** *** ********* ************** ** ******* **** *** ************ ** ****** ********** ********* ********************** ** **** ** ***** ** ********************** ****** *** ********* ** ** ****** ******** ** ******* **** *** **** ***** ******* *** ******** ******** ** **** ** *********** *** ************ ** ***** **** ****** ************** ** ****** *** ***** ******** ********** ******* ***** ** ********* ** ******** *********** ** *********** ********* ** ************ *** ************ ** ****** * ******* *** ************** **** **** ** ******* *********** *** **** *** *************** ** ****** *** ********* ** ** ****** ******** ** ** ********** **** ******** ** ********* *** ************* **************** *** ********** ** *** ************ **** *** ******** ****** ** ****** *** ***** ** ****** *** ************************ ** ***** ********** ********* ** *** *** ************* ****** ********* ***** ** ***** ********* ** ** ******* ******* *** *********** ************* ********************* ****** ***** ********** *** *********** *** ********** ********* ****** ************* * ****** ****** **** *** **************** ******* ***** ******** *********************** ******** ** *** **** ***** ** **** ********** ******* ** *** ** ******** **** ** ******** ******** *** ** ***** *** ************ ** ****** ** *********************** **** ** ******* ******* ****** ************** ** ** ******* ** ********** ********** ******* ** ************ ******* ** ******** **** ******* ********** ** *********** *********** ******** ***** ************* **** **** *** ************ ** ****** * ******* *** ************ ************** **** **** ** ******* *********** *** **** *** *************** ** ************** *** ******* ****** *** ****** ********* ***** ********* ****** *** ** **** *** ***** ******* ** ******** ** ** ******* **** *** ****** **** ***** ******** ******** ***** ************* ***** *** ************* ***** ** ********* ********** ************** ** ** **************** ** ***** **** ** ** ****** *** ****** ********* *** ****** ****** ******* ******* ********** **** ******* ********** * ****** ** *** ** ******* ** ********* ** ****** ** *** ************* ** ** **** *** ******* *** ******* **** ************** *** ****** ** ********* ** ******** ***************** ******** ** ******************* ******** *********** ****** **** **** ** ****** ** ** *********** ************* *** ***** *** *** ********* ** **** ** ****** ***** ******** *** ******* *** ** *** ******** ********** ********* *** ********** ***** ** ************ ** ***** ********* ***** ** ****** ********** ** ******* *** **** *********** **** *** ************** ** ********* *** ***** ** ******* ***** ** ********* ************* ******* *** ****** *********** ****** ****** ** ******** ********* La tentation du «Safe Ticket» généralisé **** *** *********** ***** ** ******* **** *********** ** ********** ** ****** ************ ** ********* ************** ** ************** *** ************ **** *** ****** ** **************** ** ****** ** *** ****** ** ****************** ** ** ******* ** *** ****** *** **** ********* ****** ****** ********* ***** *** ************ ** ******* ** ************ ** ** ********* **** ****** *** ******** ** ****** *** ** *** ****************** ** **************** ** ***** **** ****** ** ** *********** *********** ** ********* *** ***** ** ****** ***** *** ************ ** **** *** ** ****** ** ** **** ** ** ******** *********** **** ** **** ******* ****** **** *** ****** *** ** ************ ************ ** ******* ** ***** **** ****** ** ********* **** ** ******************* ******* ** ********* ***************** ******* *** ***** ***** **** *** **************** *************** ** ************ *** ******** ** *** ************** *** ******** ********* ** ******* ****** *** ***** *** ******* ** ***** **** ** *** ********** ************ * ******* ** ********** **** ** **************** ** ******* ** ***** **** ****** **** ****** *** *********************** ******** ** *********** ** *********************** *************** ************* ** ** ***** ******* ** *************** ** **** **** *** ********** ** ************ *** ** ***** ****** *** ******** *********** ** ******* *** ******* ************ *** **** *********** **** ********* ******* ***** *********** ******* ******* ***** ****** *** *************** ***** ***** ** ******* *********** ** ***** **** ******* ************** ** ***** ** ** ***** ******* ** ******* *** *************** ******* *** ******** *** **** ********* ******** **** ********* ** ******************** * ******* ** ******* ********** **** *** ************ *** ** ***** **** ******** *** **** ********************* *********** *** ** ******* *** ** ******* ** ***** ************* ********** ** ******** ********* ** ** ****** *** *** ***** ***** ******* ***** ** ** *************** ************* **** ********* ** ******* ** ***** **** ******* **** *** ********* *** ** **** **** ***** **** *** *********** ** ***** ***** *** *** ************* ** ******* ******** * ******** ** ********* **** ** *** ******** *** **** ******** ** **** ** **** ******** ******* *** ***** ******** ** *** ** **** ******* ****** ******** ** ** ****** ** ***** ***** ******* **** ** ***** **** ****** ******** ********** **** **** ******* ***** ******************** * ******* **** ** ***** ******** ********* ***** ****** «Il y a encore trop d’inconnues» ***** ** ******* **** *** ******* ** ***** ** ******* * ******** *** ******* *** ********** **** ** *** ******** *************** ****** **** **** ** ***** **** ********************** ***** ********* ******** ************* ******* ****** ** **** ** ******* ******* ***** ******** ***** ************* ***** *** ** ***** ** ****** *** ** ***** ** ** **** *** ****** ******* ************** ************ ** ******* ********* ******* ******* ** *** ********* **** ** ** **** **** ** ********* ***** ******* *** ****** ****** **** **** ***** *** *** ********** **** *** ****** ** ********* ** ********** **** ***** ****** ******* **** ****** ****** *** **** ******** ** *********** *** ***** *************** **** ** **** ***** ***** *********** ********** *** ********** ** ************* ************* **** ******** *************** ** ** ********* ** ******* *** *** ******** ****** ** ******* ** ****** *************** *** ******** ******************* ** **** ******** ** ** ********* ** ********** *** ****** ********** *** *** ********* *************** ** ** **** **** ** ***** ********* ******* *** * ** ********************* ** *** ****** **** ** ******* ***** ***************** ******* ******* Bruxelles se fait taper sur les doigts News ** ******** ** **** ******* *** ** ******* ** ***** ** *** ******* ********* ********* ** ****** *** *** **************** ********* ** ******** *********** ******************* *** ****** ** ******** ** **** ****** **** ** *** ********** ** ******* ****** ** ***** ** ****** **** ** *********** **** ********* ******** ** ** ******* ** ******************* ** *** ******** *** ****** ****** **** *** ********* *********** ******* ******** ** ***** *** **** ** ***** ********* ******** *** *** ******** ******** **** ******* **** ** ******* ** ******************* ** *********** ** **** ************* ******** *** *** ******** ***** *** ** ********* ** ******* ************ ****** ******** **** ************ ** ***** ** *** ** ***** *** ********* *** **************** ***** **** ** ******** ********** *** *************** ** ******* ********* ** ************ ********* ** ********* ** ********* ** ******* *** ******* ** ******** ** **** ** ****** ************ ***** ****** **** *** ********** ** ******* ** ** ************* ******* ** ** ************** ** ******** ** **** ** ** ************ ** ***** *** ********** **** ** **** ** ** ********* *** * **** ********* ** ******* ** ******** ** ************ **** Clarinval satisfait, mais avec des regrets David Clarinval. - Belga **** *** ************ **** *********** **** ** ******** **** **************** ** ******** ** ** ****** *********************** ** ******** *** *** ** *** ************** ***** ********* ***** ****** ******* ********* ** ** ******** **** ** ********************** ******* ************ ** *** ****** ****** ************ *** ******* ** ********** ** ** ***** ******* ** ********* ******* **** *** **************** *** ** ****** ** ***** ** ** ********* ********* **** ****** **** ** ********* ********** ******* *** ********* ****** *** **************** ** ** *********** ** ************** ******* ** *** ******* ******* ** ***** ****** ****** ***** **** ** ************** ******** ***** ********** ************************ ******* ** *** *********** ******* ***** *** *********** **** ** ******* ****** ** ********** ** ****** ******* ** ** ********* ** ****** ************ **** ** ** ******* *********** ******** ********* ******** ***** ** ************ *** ************* ******** *** ******** ******************** ****** ********* **** ** ******* ** ** **** ********* ** ******* **** ********** ** ******** *** ******* ***** **** ** ****** ****** *********** ************ ********* ********* **** ** ******* **** *** ******************* ***** Enseignement supérieur: vers une reprise à 100% en présentiel Valérie Glatigny. - N. Bidoul *** ************ ** ****** ******* ** ** ************ ****************** ****** ** ************ ************* *** ***** ********** ** *********** **** ** ******** ************ **** ** **** ** ****** ** *************** * ******** ******** ** ******* ** ** ******** ******** ********* *** ******** **** *** ******* ********** ** **** *** ******* ** **************** ********** **** **** ******** ** ***** **** ***** *** ******** ********** * ********* ** ******* ** ******** ******** ***** ********** ********* **** ** ******** *** ** ********* ** ****** ** **** *** ********** *** ** ******* *** ** *** ********* **** **** ********** ************* ** *************** ********** ** *********** ** ******* ******** ****** ******* ******** ** ******* **** ** *********** *** ********** **** ** ********* ********** ****** **** ****** ** *** *** **************** **** ** *** ******* **** **** ********** ** *** ************ ***** *** *************** ** *** ********** ************ ** ******** **** ** ********* ******** ************ *** ****** ******* ** ************ ******** ******** ** ** ************ ** *********** ** ***** ***** ** **** **** ******** ** ******* ********** ** ** ********* ** **** ******* ***** ***** ******** ** ******** ** ***************** *** ***** ****** **** ** ******** ** ********* ***** ******** *** ********** **************** ** ********* *** ******* *** ******** *** *************** **************** ********** **************** ** ********* ** ****** ** ****** **** ** *********** **** ** ********* * ******* ** ********* **** «On s’y attendait» Alda Dalla Valle, vice-présidente de la FNIB - D.R. ** *********** ** ****** *** ********** ** *********** *********** **** ** ********* ********* **** ***** ****** **************** ** ** ************ ********* *** ********** ** ********* ******** ************ **** ** ********* **** ** **** **** ***** ********* **** **** ******** ********** ********** *** ********** ** ************* *** *** ***** ******** ** ***** ***** *** ******* ******** ** ****** ** *********** ***** *** ** ********* ********* **** *** ********** **** ****** ********** ** ************** ********* ********* ****** **** **** *** **** ** ******** ********* **** ******** ** ***** ** ********* ******** ******* ***** *** ********* *** *********** *** ****************** ** ****** **** ** *** ** ***** ******* ***** ************ ****** *** *** ************* *** ************ **** ******* **** ** ********************* ** ******* ** ***** ****** *************** ** ********* ** **** ********** *** ********* *** *** ******* ** ***** *********** ************ ** ****** ***** ** ******* *** ** ************* *** *********** ** *** ******* ** ***** ******** ****** *** ** ********* ******** *** ** **** ** ***** ** ********* ********* ******* ********** *********** ****** ** ********* ******** **** ********* ** ** ****************** ***** ****** *** ******* ** *** *********** **** ********** ********* ******* ** ******* ** ***************** *** ********* ****** ******* **** *** ********************** ******* *** ******** *** ** ****** **** *** ********** ** ********* ********* *** ******* ********* ***** ********* ******* *******