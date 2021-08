Un SDF découvert en sang et aspergé d’acide sur un chantier à Auderghem

Selon nos sources, un SDF d’origine ivoirienne a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt le 17 juin dernier du chef de meurtre. L’individu connu sous le nom de Yannick est suspecté d’avoir frappé un compagnon d’infortune et de l’avoir aspergé d’acide sur un chantier à Auderghem. Le corps de la victime, encore vivante à ce moment, a été découvert le 7 juin, il est décédé une semaine plus tard.

