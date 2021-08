Le Comité de concertation a débuté: suivez les informations en direct

Les membres du Comité de concertation sont à nouveau réunis ce vendredi pour évoquer l’épidémie de coronavirus en Belgique et les mesures à prendre pour la ralentir.

Un comité de concertation très attendu a débuté ce vendredi sur le coup de 14 heures. Simple routine sur la voie du retour à une vie normale ? La lutte contre le variant delta fait vaciller les certitudes et rend la rentrée plus fébrile : les boîtes de nuit pourront-elles rouvrir ? Va-t-on obliger les soignants à se faire vacciner ? Quid des grands événements ? Tant de questions qui seront débattues par nos responsables politiques.

Si les contours de la rentrée scolaire ont été définis, quid du Covid Safe Ticket ? Et va-t-on enfin en finir avec les restrictions dans l’horeca ? C’est, une fois de plus, le quotidien des Belges qui est entre les mains du Premier ministre et de son équipe.

Suivez, ci-dessous, les grandes informations et les grandes annonces de cette journée. Vous pourrez évidemment suivre la conférence de presse d’après Codeco en notre compagnie.

> 14h20 : sur Twitter, Georges-Louis Bouchez s’est montré sévère envers Rudi Vervoort et sa gestion de la crise du coronavirus

> 14h00 : Les sportifs professionnels et amateurs qui pratiquent de l’exercice intensivement doivent planifier, par précaution, leur vaccination, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, pendant une période calme et éviter tout effort intense pendant les cinq jours suivant l’injection. Telles sont les recommandations publiées vendredi par l’Association de médecine du sport flamande (SKA). Plus d’infos ici.

> 12h00 : la polémique Loi Pandémie a été publiée au Moniteur belge

> 11h15 : Les universités et hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles auront la possibilité d’organiser les cours totalement en présentiel dès la rentrée académique, avec le port du masque à l’intérieur, a rappelé vendredi le cabinet de la ministre Valérie Glatigny.

> 10h25 : Troisième dose : voici les réponses aux questions que vous vous posez

> 10h10 : les Hautes Ecoles et Universités flamandes vont rouvrir à la rentrée en septembre en présentiel à 100 %, a annoncé Ben Weyts, le ministre de l’enseignement flamand.

> 09h30 : la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden estime qu’il est temps de « récompenser » les personnes qui ont pris la décision de se faire vacciner. Découvrez ses propos ici.

> 08h00 : Bruxelles devra encore attendre encore au moins un mois avant de connaître les assouplissements des mesures sanitaires, a annoncé vendredi le ministre-président Rudi Vervoort (PS) à quelques heures de la réunion du comité de concertation. La situation épidémiologique dans la capitale ne permettra pas de lever une série de restrictions qui disparaîtront en revanche en Flandre et en Wallonie. « La situation épidémiologique ne le permet pas. Je proposerai de mettre les assouplissements sur pause à Bruxelles. On maintient l’arrêté ministériel tel qu’il est avec les mesures que l’on connaît », a-t-il déclaré au micro de Bel-RTL.

> 6h30 : les chiffres du coronavirus continuent de grimper. Tous les chiffres ici.