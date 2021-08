Anderlecht : une voiture volée prise en chasse

La course-poursuite s’est terminée par le crash du véhicule volé dans un chantier…

Pour être en mesure de faire face à d’éventuels débordements suite au match de football Anderlecht – Vitesse, la police de Bruxelles Midi avaient déployé des patrouilles proactives ce jeudi soir dans les alentours du stade. L’une de ces patrouilles proactives a repéré une voiture signalée volée un peu avant minuit. Ses deux occupants n’ont pas obtempéré aux injonctions des intervenants et ont tenté de prendre la fuite.

« La course-poursuite a commencé place De Linde et s’est terminée par le crash de la voiture volée dans un chantier quelques kilomètres plus loin. Les deux suspects étaient légèrement blessés et ont été emmenés à l’hôpital pour y effectuer un « vu et soigné » », a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles Midi.