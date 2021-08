Une jungle de plus de 10.000 plantes débarque sur le site de See U à Ixelles

Du vendredi 27 au dimanche 29 août, le pop-up PUP s’établira dans le Hall M du site de See U à Ixelles. PUP est un concept pop-up itinérant de Plantes Uniques et Palpitantes. Le hall M, ancienne caserne de la gendarmerie, se transformera pour l’occasion en une jungle de plus de 380 (!) différents types de plantes.

