Hendrik Van Crombrugge regrette les «buts trop faciles» concédés contre Vitesse

Anderlecht n’a pas réussi à prendre une option claire vers la phase de groupes de la Conference League de football, jeudi soir au Lotto Park.

Ce jeudi soir, le RSC Anderlecht a fait match nul 3-3 contre Vitesse lors du premier match des barrages de la Conference League. Au cours d’une seconde période plutôt inconstante, Anderlecht a concédé deux buts faciles, comme l’a analysé après coup le capitaine et gardien de but Hendrik Van Crombrugge. « Il y avait moyen de faire plus. »

Après une première mi-temps solide, les Bruxellois ont pris une avance méritée de 2-1 à la pause, grâce à deux buts de Raman. « Nous avons concédé un but magnifique. Il est littéralement tombé du ciel. Nous avons été très bons dans ce match. Il n’y avait vraiment pas de quoi s’inquiéter », a déclaré Van Crombrugge.

« Ce but à la 46e minute est arrivé beaucoup trop vite. Après une bonne première période, c’était un coup dur. Nous avons eu du mal pendant un moment », a admis le gardien de but. « Et le troisième but de Vitesse était aussi un cadeau. Nous nous sommes battus pour revenir dans le match et nous aurions même pu gagner. C’est dommage que nous ne l’ayons pas fait, car c’était un match spectaculaire. Le rythme était élevé. Vous voulez gagner de tels matches ».

La semaine prochaine, Anderlecht doit gagner à Arnhem pour assurer sa place dans la phase de groupe de la Conference League. Van Crombrugge croit en un bon résultat. « Nous allons à Arnhem avec beaucoup de confiance de toute façon », a déclaré le gardien de but, qui est heureux que le match de championnat contre La Gantoise le week-end prochain ait été reporté. « Cela nous permet de nous reposer ce week-end. Ce sera bien avant de retrouver Vitesse. »