À Bruxelles, on compte une moyenne de trois violences sexuelles par jour

À Bruxelles, selon les chiffres issus de la BNG (banque de données générale nationale), d’une moyenne de «809,33 viols et attentats à la pudeur par an pour la période 2014 – 2017», on en arrive à «1.131 viols et attentats à la pudeur en 2019» (tentatives, mineurs & majeurs confondus)!

********* ********** ** *** ****** ******* ******* ** ************ ********* ********* *** **** **** ** ******** **** *** ************ ** *** ******* ** ************ ********* ********* *** **** ** ***** ** ********** ******************* **** ********* *** ******** ******** ** **** *** *********** ********** **** ** *********** ******* ******* ******* ** ****** **** ** ****** ** ***** ** ****** *** ******** ** ********* ********* ****** ** ********** ***** ************ ******* ** ******** *** *************** ******* * * ** **** ** **** ** ***** ** ************* ** ** ****** **** ** ********* *** ******* ********** ***** *** ************** **** **** *** ******* ** *********** *** ********* ** **** ****** **** **** ** ***** ** ********** ** * ******* ********* *** ******** *** ********* ******* ** ******* ********* ** ******** *** *** ****** ** ******** ********* ** ************** **** *** ** ********* ********** *** ******** **** ****** *********** *** ** * * ** ***** ******* ***** ******* **** ***** ********* ** **** ** ******* ** *********** *** ******* ** ** ******* ** ******** ** ******** ******* *** ** ********* ***** ************ *** ************ ***** ** **** **** **** ** **** *** ****** ** ********* ****** ***** ** *** ********** **** ****** ** ***** ********* *** ***** *** **** ** ************ ** ******* ************** *********** ********* **** ** ********* ****** **** ********** ***** *** ********* ******** ** ** ***************** **** ******** ** *********** ******* ******* ************* ** *** ** ***** ** *********** ***** ****** *** ********* ** ****** ******* *** **** ************ **** ************* ** **** ** **********