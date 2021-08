L’éclairage public vandalisé pour cacher le trafic de drogue: Anderlecht réplique

On trouve des bornes électriques sur la place du Conseil. - A.L.

Sur la place du Conseil, à Anderlecht, l’éclairage public a été coupé plusieurs soirs de suite au début du mois d’août. Ce mode opératoire est connu des forces de police et de Sibelga. Il consiste à vandaliser les boîtiers électriques afin de plonger la zone dans le noir et ainsi vendre des stupéfiants à l’abri des regards.