Quatre suspects enlevaient des passants à l’aide de voitures partagées

Des vols sur des passants ont été commis sur plusieurs jours à la fin juillet dans les arrondissements de Bruxelles, Charleroi, Liège et Nivelles au moyen de voitures partagées réservées avec de faux documents via l’application Poppy, selon une information publiée jeudi par RTLinfo et confirmée par le porte-parole du parquet de Bruxelles Martin François. Ce dernier précise que 4 personnes ont été arrêtées mercredi dernier et ont été placées sous mandat d’arrêt vendredi par le juge d’instruction.