Testing de masse et vaccination, le plan rentrée anti-covid est prêt à Saint-Josse

A l'initiative du bourgmestre Emir Kir et du collège, la commune de Saint-Josse déploie un impressionnant dispositif afin d’assurer la rentrée la plus sûre possible d’un point de vue sanitaire, en étroite collaboration avec la COCOM et la Croix-Rouge de Belgique.

A cet effet, la commune de Saint-Josse annonce la réouverture du centre communal de vaccination à la Salle Mandela (50 rue Verte, 1210 Saint-Josse-ten-Noode) tous les jeudis, entre le 26 août et le 14 octobre, de 9.00 à 17.00 pour l’injection du vaccin Pfizer.

Ce dispositif vient ainsi renforcer l’action des Vacci-Bus qui, pour rappel, sillonnent le territoire jusqu’à la fin du mois de septembre.

La commune ouvre également la voie au testing gratuit et généralisé en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique en offrant la possibilité à toute personne qui le souhaite, de bénéficier d’un test PCR, les lundis, mardis, mercredis et les samedis de 10.00 à 17.00 à la Salle Mandela du 23 août au 13 octobre.

L’accès aux tests se fait de préférence sur rendez-vous via le site www.testcovid.be mais les personnes peuvent également se présenter spontanément. Notons également que les tests sont accessibles à tous, sans prescription médicale et quelle que soit la situation administrative des personnes.

Parallèlement à cela, la COCOM ayant annoncé la reconnaissance des vaccins homologués administrés dans des pays tiers, toute personne concernée pourra faire valider sa vaccination. Cette démarche pourra être effectuée à la Salle Mandela/ auprès des Vacci-Bus afin de disposer de l’attestation de vaccination selon les modalités définies par la COCOM.

Le bourgmestre Emir Kir déclare: « Il nous faut être proactifs pour que la rentrée se passe le plus sereinement possible pour tous. Pour notre population, pour les parents, les enseignants, les travailleurs, les enfants, etc. En agissant de la sorte, nous maximisons les possibilités de se faire vacciner mais aussi de se faire tester gratuitement et donc de garder la situation, tant que possible, sous contrôle. La COCOM et la Croix-Rouge nous offrent la possibilité de mettre en œuvre les recommandations de l’OMS en matière de vaccination mais aussi de testing et nous avons immédiatement répondu présent en mettant à disposition nos équipes, nos salles et toutes les facilités logistiques. »

En matière de vaccination, pour rappel, le Vacci-Bus est présent à Saint-Josse jusqu’au 30 septembre de 10.00 à 17.00 selon le planning suivant : Place Saint-Josse/ Rue des Deux Églises : les jeudis ( jour de marché) 19/08, 26/08, 02 /09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09 pour la vaccination en deux doses. Place Houwaert : les lundis 23/08, 30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 27/09 pour la vaccination en deux doses. Rue de Brabant : les mercredis 18/08, 25/08, 01/09, 08/09 pour la vaccination en deux doses. Place Rogier: tous les jours, à l’exception du dimanche, jusqu’au 03/09 pour la vaccination en une dose.