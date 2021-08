Uccle: une fanfare au patrimoine culturel immatériel de la Région bruxelloise

La fanfare des Chasseurs de Prinkères a récemment fait son entrée dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la Région, dévoile la Dernière Heure.

La fanfare des Chasseurs de Prinkères (signifie hannetons en bruxellois) perpétue une ancienne tradition populaire bruxelloise. Originellement constituée de joyeux zwanzeurs, elle partait en cortège depuis le centre de Bruxelles pour se rendre à Saint-Job (Uccle) avec le prétexte de vouloir chasser le hanneton, considéré à l’époque comme un insecte nuisible. Une marche qui, à l’image du Meyboom, a toujours surtout été l’occasion de faire la fête.

Cette fanfare vient d’entrer dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel (PCI) de la Région bruxelloise, pour le plus grand plaisir d’André Vital. « C’est une grande fierté, une reconnaissance inespérée et, également, une grande responsabilité », confie le président de l’association à la DH. Le trompettiste ucclois explique avoir été contacté il y a quelques mois par une fonctionnaire des Monuments et Sites (patrimoine.brussels). Après avoir rempli des formulaires et rempli des photos, la fanfare est entrée à l’inventaire du PCI.

Revenu en 2014

Particulièrement vivace dans le courant du XIXe siècle, cette tradition s’est un peu épuisée après la Première Guerre mondiale, notamment à cause des dommages de la guerre, de l’urbanisation et sans doute aussi parce que les jardiniers ont trouvé d’autres moyens de se débarrasser des hannetons. Une première renaissance a eu lieu dans les années 70 avant de retomber dans l’oubli. C’est en 2014 que la fanfare est revenue sous sa forme actuelle, principalement à Uccle.

Le groupe actuel rassemble une petite dizaine de musiciens amateurs, jouant des cuivres et des percussions, habitant principalement à Uccle, mais également dans les environs. Le costume des musiciens comprend un chapeau melon noir, un pantalon blanc et un polo vert bouteille flanqué du logo de la formation.