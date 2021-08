Sabrina Jacobs douche les espoirs des Belges (vidéo)

La présentatrice météo de RTL-TVI n’arrive pas avec de bonnes nouvelles pour les prochains jours.

On le sait et on le voit, l’été 2021 n’aura pas été à la hauteur avec un beau temps qui s’est fait rare. C’est toute la Belgique qui déprime sous un ciel couvert et pluvieux. Preuve de cette tendance, la journée de mardi a connu le triste record estival de la température maximale la plus basse jamais enregistrée à Uccle pour un 17 août, avec un thermomètre figé à 15,4ºC, comme l’a tweeté mercredi matin Frank Deboosere, présentateur météo à la VRT.

Sur le plateau du RTLINFO 13h, Sabrina Jacobs est revenue sur cette météo des plus désagréables, notamment sur le phénomène des jours pluvieux. « Cette situation dégradée interminable qui nous semble sans fin, nous la devons depuis des semaines à une configuration bien particulière, et à de la circulation d’éléments dans une haute atmosphère. C’est un peu technique. Il y a comme une récurrence de situations qui se reproduit et qui se reproduit encore et encore et qui entraîne à chaque fois la présence de dépression sur le nord-ouest de l’Europe. On l’a vu tout au long de l’été dans les bulletins météo, ces dépressions, elles nous amènent de l’air humide, de l’air qui vient de l’océan, de la mer du Nord, de la Manche. Alors forcément, comme cet air vient de l’océan. Il est plus frais. C’est la raison pour laquelle les températures sont largement en dessous des moyennes saisonnières », a expliqué la présentatrice météo.

Et si les téléspectateurs espéraient la voir arriver avec de meilleures nouvelles, ce ne fut malheureusement pas le cas. « Il n’y a pas vraiment de sortie nette de cette configuration qui s’annonce (…) On espère qu’à partir de la deuxième partie de la semaine prochaine on entrera dans une situation plus favorable mais on espère seulement », conclut notre présentatrice météo », a-t-elle ajouté.

Bref, on l’aura compris, compter le nombre de belles journées d’été risque d’être rapide.

La météo pour le reste de la semaine

La journée de jeudi débutera sous un ciel souvent très nuageux avec quelques faibles pluies ou bruines par endroits. L’après-midi, les champs nuageux resteront assez nombreux mais le temps deviendra plus sec. Quelques ondées resteront toutefois possibles près de la frontière avec les Pays-Bas ainsi qu’en Ardenne. En fin de journée, les éclaircies pourraient commencer à gagner du terrain par l’ouest. Les températures évolueront peu avec des maxima de 16 à 18 degrés sur les hauteurs de l’est, et autour de 19 ou 20 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, à parfois assez fort la côte, et s’orientera au secteur ouest.

Jeudi soir, les éclaircies pourraient temporairement devenir plus larges. En seconde partie de nuit, le ciel sera plus changeant avec à nouveau risque de quelques ondées. Les minima se situeront entre 9 et 14 degrés dans l’intérieur des terres, et seront voisins de 15 ou 16 degrés dans la région côtière. Le vent d’ouest à sud-ouest restera modéré à parfois assez fort en bord de mer, mais deviendra faible à modéré ailleurs.

Vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque de quelques faibles pluies intermittentes ou quelques averses. En cours d’après-midi, le temps deviendra plus sec avec davantage d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 18 et 23 degrés, sous un vent modéré d’ouest à sud-ouest.

La météo du week-end

Samedi, le temps deviendra temporairement sec et assez beau avec des éclaircies et des champs nuageux. Il fera également plus chaud avec des maxima autour de 25 ou 26 degrés sur la plupart des régions. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-est.

Dimanche, le temps deviendra variable et instable. Des pluies et des averses orageuses traverseront notre pays d’ouest en est dès la matinée. Les maxima se situeront entre 20 et 24 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.