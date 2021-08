Un violent incendie a fait rage, mardi soir, dans un immeuble à Woluwe-Saint-Lambert. Aucun blessé n’est à déplorer mais l’appartement a été complètement détruit, selon les pompiers de Bruxelles.

L’incendie a été signalé mardi soir, peu avant minuit. À l’arrivée des pompiers, des flammes sortaient déjà depuis l’appartement du troisième étage. Les habitants ont été mis en sécurité par la police et sont donc indemnes. Mais l’appartement a été gravement endommagé par l’incendie et est donc inhabitable. De plus, les pompiers ont coupé l’alimentation en électricité et en gaz de ce logement.

La cause de l’incendie est accidentelle.