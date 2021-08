Rénovation de l’atelier voies de la Stib et création d’un chemin cyclo-pédestre

La Stib va rénover un de ses plus anciens sites industriels situé au quai Demets à Anderlecht. Un projet qui comporte la création d’un nouveau chemin cyclo-piéton entre le quai Demets et la rue de Birmingham

L’Usine centrale située le long du canal à Anderlecht est un des derniers témoins du patrimoine industriel de Bruxelles qui héberge toujours une activité industrielle. Cette ancienne centrale électrique à charbon a été construite en 1903 par la Société des Tramways Bruxellois (l’ancêtre de la Stib). Elle servait à l’alimentation en électricité du réseau de tramways. Sa situation le long du canal permettait d’acheminer facilement le charbon nécessaire au fonctionnement de l’usine. Désaffectée en 1942, l’Usine centrale, dont la Stib hérite en 1954, a été reconvertie. Aujourd’hui, on y façonne les rails de tram et de métro de la Stib avant leur pose en voirie ou en tunnel.

Préserver et valoriser

Au fil du temps, le bâtiment en briques et béton, doté d’une splendide charpente de métal et de magnifiques verrières, a connu plusieurs transformations pour s’adapter aux nécessités opérationnelles tout en préservant l’intérêt historique et esthétique des lieux. « C’est plus que jamais dans cet esprit que nous allons entreprendre la rénovation du site de l’Usine centrale, explique Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib. Cette rénovation est indispensable au maintien et au développement de notre activité mais elle assurera aussi la pérennité de ce patrimoine d’exception et sa mise en valeur. La Stib est au cœur de Bruxelles. Nous sommes fiers de contribuer à rendre la ville plus belle et plus agréable à vivre. »

Les travaux, qui vont démarrer à l’automne 2021, prévoient le réaménagement complet des abords de l’Usine centrale avec la création d’un accès routier vers la rue de Birmingham pour faciliter la livraison et le transports de matériel, mais aussi une verdurisation du site. Des espaces plantés mettront en valeur le bâtiment historique. L’ancien silo à charbon, que l’on peut apercevoir depuis les berges du canal, fait partie des derniers vestiges de cette époque. Il sera conservé à côté de l’escalier monumental de l’Usine et aménagé en loge d’accueil. L’ancienne maison du Directeur, à front de rue, sera quant à elle restaurée à l’identique et accueillera des locaux administratifs.

Un raccourci pour les piétons et les cyclistes

En marge de cette rénovation, un accès cyclo-piéton sera aménagé entre le site industriel et le complexe de logements qui va être construit sur le terrain voisin. Ce nouveau chemin permettra de rejoindre facilement le quai Demets depuis la rue de Birmingham et inversement. Il constituera aussi un raccourci pour accéder à la station de métro Jacques Brel toute proche. « Vert et efficace, cet aménagement constitue un plus pour les habitants du quartier et pour le personnel de la Stib en termes de mobilité et de qualité de vie. Par ailleurs, il améliore la perméabilité des sols et l’attractivité. Il a pu être intégré au projet grâce à une excellence collaboration et échange de terrains entre la Stib et Bruxelles Mobilité. », explique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité.

Une haie et un alignement d’arbres palissés prendront place le long du tracé afin de créer un recul verdurisé par rapport à la zone de stockage des rails de la Stib.

En 2020, l’atelier des voies de l’Usine centrale a produit plus de 43 km de rails. Le site fonctionne jour et nuit. Plus de 180 collaborateurs y travaillent. Ils s’occupent de l’entretien, du cintrage, des soudures et du pré-assemblage des voies de tram et de métro afin de minimiser le temps d’intervention nécessaire sur le réseau. L’entretien des appareils de voies et des moteurs d’aiguillage des trams et métros s’effectue également sur le site.