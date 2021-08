Visiter une exposition complètement nu… c’est possible à Tour & Taxis

L’exposition « Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps » est arrivée sur le sur le site de Tour & Taxis. Elle propose une sélection de plus de 40 sculptures hyperréalistes d’artistes internationaux de premier plan jusqu’au 7 novembre 2021. Le 30 août, en soirée, il sera possible de visiter l’exposition dans le plus simple appareil.

Il y a un an et demi, Tempora organisait en collaboration avec les fédérations de naturistes, pour la première fois en Belgique, une visite nue dans l’exposition « Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps » au musée de La Boverie à Liège. À la suite de son succès, Tempora a décidé de réorganiser cet événement inédit dans le respect des valeurs naturistes qui y sont attachées.

Rendez-vous le lundi 30 août en soirée cette fois sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles, pour apprécier une version enrichie de l’exposition. Ce sera l’occasion de comparez votre corps avec les œuvres inédites présentées. Vous regarderez par vous-même… c’est stupéfiant ! Quels corps sont vrais ?

L’exposition est comme l’indique son titre, centrée sur la représentation du corps. Dans nos sociétés modernes occidentales, depuis la fin des années 60, le langage du corps s’est libéré progressivement de ses carcans, a conduit et a accompagné les luttes d’émancipation porteuses de grands changements.

Etre capable de se mettre à nu, au sens propre, devant les autres, c’est d’abord se lancer un défi, surpasser les peurs et les doutes que l’on peut avoir par rapport à soi-même. Dans un contexte naturiste, on ne « montre » pas, on ne s’exhibe pas, on « est », tout simplement. Un retour à l’essentiel, détaché du paraître, permettant de vivre pleinement l’expérience de visite, de manière respectueuse, pudique et originale.