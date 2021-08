Double féminicide à Gouvy: à trois au restaurant juste avant le drame

L’émotion reste vive dans le pays suite au double féminicide survenu à Gouvy et qui a coûté la vie à Nathalie Maillet, directrice du circuit de Spa-Francorchamps, et Ann Lawrence Durviaux, avocate namuroise et professeure de l’ULiège. Nous sommes désormais en mesure de dévoiler ce qu’il s’est passé les heures précédant le drame et de reconstituer le fil de cette soirée tragique.