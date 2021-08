Vaccination obligatoire du personnel soignant: «Il faut franchir une nouvelle étape»

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a confirmé ce mardi soir sur le plateau de la RTBF qu’il allait plaider pour la vaccination obligatoire pour le personnel médical.

Ce vendredi, un nouveau Comité de concertation aura lieu afin de faire le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique et sur les mesures à adopter dans les prochains jours.

Un des sujets « chauds » sera celui de la vaccination obligatoire du personnel soignant. Ce lundi soir, sur le plateau de l’émission Terzake, le ministre de la Santé Frank Vandenbrouck avait annoncé qu’il plaiderait pour la vaccination obligatoire des personnes qui travaillent dans les soins de santé. Une sortie qui a provoqué de nombreuses réactions.

Invité ce mardi soir sur le plateau du JT de 19h30 de la RTBF, Frank Vandenborucke a confirmé ses propos : « La première étape [dans la vaccination, NDLR] était d’informer, de sensibiliser, de convaincre sur base volontaire, et ça a bien marché, mais pas partout. La deuxième étape est une étape de transparence. Nous invitons les établissements de soins à rendre public le taux de vaccination de leur personnel. Cette publicité peut créer un incitant pour faire mieux », a-t-il expliqué.

Avant d’en venir à la fameuse troisième étape : « Troisièmement, il faut franchir une nouvelle étape. On est prêt à lancer un débat sur la vaccination obligatoire pour les personnes qui travaillent dans les soins santé, c’est quand même un devoir ».

Quelles conséquences ?

Mais comment faire pour convaincre les plus réticents ? Quels sont les arguments avancés ? « Il s’agit de se protéger soi-même, ainsi que ses patients », a-t-il lâché. « Je suis mal à l’aise quand j’entends des gens qui travaillent dans un établissement de soins, qui sont des professionnels de la santé, qui nient une évidence scientifique, qui est que les vaccins sont sûrs et efficaces, qu’ils protègent les patients et les prestataires de soins ».

Frank Vandenbroucke est conscient qu’il s’agit d’une question délicate. C’est pour cela qu’il a demandé aux employeurs et aux syndicats de se concerter et de rendre un avis sur la question.

Restera ensuite à régler l’éventuelle question des conséquences pour les personnes qui refusent le vaccin : « C’est la question qui doit être débattue entre les partenaires sociaux […] On veut des avis sur cette délicate question des conséquences », a-t-il conclu.