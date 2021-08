Extension Woluwe Shopping Center: une réunion avec les habitants

La commune de Woluwe-Saint-Lambert organise une réunion avec les habitants afin de présenter le projet. La réunion aura lieu le 14 septembre à 20h au Wolubilis.

La société Eurocommercial a introduit auprès de la Région bruxelloise une demande de permis d’urbanisme en vue de construire une extension à l’angle de la rue Saint-Lambert et du cours Paul-Henri Spaak.

Cette demande est en cours d’instruction et une enquête publique est prévue du 15 septembre au 14 octobre 2021.

Afin de pouvoir communiquer une information claire et complète, le Collège des bourgmestre et échevins souhaite réunir les habitants et les représentants de la société Eurocommercial au cours d’une réunion de présentation du projet apprend-t-on sur le site internet de la commune de Woluwe-Saint-Lambert.