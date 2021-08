«Choqué et attristé»: Christophe Dechavanne réagit à la mort de Nathalie Maillet

L’animateur Christophe Dechavanne a rendu hommage à Nathalie Maillet, la directrice du circuit de Spa-Francorchamps, tuée samedi soir à Gouvy par son époux Franz Dubois lors d’un double féminicide.

Il est environ 23h30, samedi soir, lorsque Franz Dubois revient chez lui à Limerlé, dans la commune de Gouvy, après un dîner – bien arrosé, dit-on – donné en l’honneur de la 100e saison du circuit de Spa-Francorchamps, dont son épouse Nathalie Maillet, 51 ans, est la directrice. En rentrant chez lui, il découvre sa femme au lit avec une autre femme. Avec une arme, il les tue toutes les deux puis appelle la police, avant de retourner l’arme contre lui.

Passionné d’automobile et lui-même pilote, Christophe Dechavanne connaissait personnellement le couple. Il avait d’ailleurs eu Nathalie Maillet au téléphone la veille de sa mort. L’animateur lui rend hommage via les réseaux sociaux.

« Choqué et attristé… aussi. Franz Dubois fut mon 1er team manager en Belgique. Et Nathalie, avec qui j’étais au téléphone vendredi pour parler du GP F1, la boss de Spa. Mes douces pensées à ses proches et à ses équipes », écrit Christophe Dechavanne sur Twitter.

L’animateur français a participé à la coupe de Caterham en 1992. Il était également au volant dans plusieurs championnats de France et de Belgique de Supertourisme.