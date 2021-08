Décès de Mounir à Schaerbeek: voici les faits qui ont mené à son interpellation

La Capitale est parvenue à mettre la main sur la vidéo des faits qui ont mené à l’interpellation de Mounir dans la nuit du jeudi 29 juillet 2021 à Schaerbeek. On voit notamment le jeune homme de 26 ans tout nu en rue s’emparer de bidons – « contenant de l’huile d’olive et du lave vitre », nous précise-t-on – dans le coffre d’une voiture qu’il vient de vandaliser et se les verser dessus, lui qui est alors plus que vraisemblablement sous influence(s)…