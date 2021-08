Un espace Kiabi s’installe au Cora de Woluwe

Suite au succès de l’espace bébé Kiabi au Cora de La Louvière, le partenariat entre les deux enseignes se poursuit. Aujourd’hui, c’est au tour du Cora Woluwe de se démarquer avec un shop in the shop KIABI de 1000 m2 qui s’adresse à une cible familiale et lui propose des vêtements tendances, éco-conçus au meilleur rapport qualité/prix.

