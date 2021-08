Vincent Kompany: «Un résultat positif qui nous permet de regarder vers l’avant»

Rapidement mené, les Mauves ont bien réagi pour renverser la situation et s’imposer 1-2 au stade Jan Breydel.

Deuxième succès consécutif pour Anderlecht, qui a renversé le Cercle de bruges ce dimanche grâce à un doublé de Joshua Zirkzee. Un match encourageant pour le coach des Mauves, Vincent Kompany, malgré des premiers instants très compliqués.

« Le début de match n’était vraiment pas idéal en encaissant lors de la première minute mais on a su resté calme, et on est bien rentré dans le match ensuite. On s’est créé énormément d’occasions, on voit que l’équipe se cherche encore un peu mais si on avait réussi à concrétiser plus rapidement on pourrait terminer le match plus tranquillement. Au final, on se retrouve avec un résultat très positif qui nous permet de regarder vers l’avant », a analysé Vincent Kompany au micro d’Eleven Sports au terme de la rencontre.

« Le plus important, c’est qu’on a été très dangereux. C’était bien sûr loin d’être parfait, mais on se créé des occasions même si on en concède encore un petit peu de trop. Mais il faut prendre cela étape par étape. Venir ici au Cercle de Bruges, c’est un peu notre bête noire, donc c’est un bon résultat », a ensuite conclu le coach anderlechtois.