Le Joncour après la victoire du RWDM contre Mouscron: «Nous avons été solides»

Symbole d’une défense compacte et bien organisée, Florian Le Joncour a pu se mêler à la fête offensive en marquant, sur corner, le but du 3-0 du RDWM. Un second but consécutif en championnat puisqu’il a planté son unique rose de la saison dernière lors de l’ultime journée.

