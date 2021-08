Eden Hazard titulaire et décisif avec le Real Madrid: «J’ai eu de bonnes sensations»

Le Diable rouge était titulaire avec les Madrilènes samedi pour le premier match de la saison.

Eden Hazard titulaire pour le premier match de la saison avec le Real Madrid, voilà une image qui a fait plaisir aux supporters madrilènes et belges samedi soir. Le Diable rouge, qui s’est montré décisif sur l’un des buts de son club, a été aligné pendant 65 minutes avant d’être remplacé par précaution par Carlo Ancelotti.

« J’ai eu de bonnes sensations. Pour moi et pour l’équipe. Nous allons gagner le plus de matchs possible. Mon problème à la cheville est déjà derrière moi et nous allons tout donner », a-t-il déclaré sur Movistar +.