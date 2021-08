D1A: l’Union fait le break contre Courtrai grâce à Lynen (2-0, direct)

Direct

L’Union Saint-Gilloise doit confirmer dans ce choc après sa victoire au Beerschot.

En tête, plus personne n’a le maximum de points, mais trois formations se partagent les premiers postes après trois journées avec six points. Parmi elles, deux s’affrontent samedi (16h15) avec le ’choc’ entre l’Union St-Gilloise et Courtrai.

Les Unionistes se montrent convaincants en ce début de saison après deux succès probants, 0-1 à Anderlecht et 0-3 au Beerschot. Entre les deux temps, une courte défaite contre le Club de Bruges (0-1). Les Courtraisiens avaient signé un deux sur deux en entrée (2-0 contre Seraing et 0-1 à l’Anwerp) avant de subir la loi de Genk (1-2) qui aura dû digérer sa rencontre européenne de la semaine.

Le onze de l’Union :