Anderlecht organise un concert gratuit sur la place de la Vaillance

Libérez votre agenda! Le 28 août, en remplacement de son traditionnel bal national, la commune d’Anderlecht organise à l’initiative de l’échevin des Événements Guy Wilmart, avec le soutien du bourgmestre Fabrice Cumps et du Collège, un concert gratuit sur la Place de la Vaillance: «Ceci n’est pas un Bal National!» A l’affiche: Zenith et The Belgians.

*************** *** ****** ********* ** ************* ****** ** ***** **** ** ************ ***** ********** ****** ***** ******** ********** ***** ****** *** ************* ** *********** ****** ** ********** ** **** ** ** ************* ********** ** ************** ********* ******* *** ************** ** ******** ************ *** ******** ****** ************** ** ******* *********** ** ****** ** **** ** ***** ********* ** ****** ********* **** ************ ** ******** ********** ** ******** ** ************* ****** **** ** ********* ** ******** ******** ** ** **** ***** *** ********** **** ************* *** ********* *** ********* ** ****** ** ** ***** ** ** ********* ****** ********* **** ************** *** ********************** ** ******* * ********** *** ***** ******** ** ******** *** ******** ****** *** ******** **** *** ******** **** **** ** ****** *** ********** ******* *** ****** ****** ****** ******** ****** ** ******* *********** *** ********* **** ** ****** *** ******* *********** *** ****** ****** ********** ******** ********* ******** ************* ************* *** *** ********** ******** ******** *** *** ************ *** ******** ***** *** ********** ******** ******** *** *** ********** *** *************** *********** *** ********* ******* *** *** ********** ******** ******** *** *** ************ *** ***************************** *** ********* ******* ***** *** ************ ******** ********