Le masque ne tombera pas encore tout de suite: encore au moins six mois!

La fin de l’obligation du port du masque en Belgique ne se fera pas dans les prochains mois, selon le GEMS.

Dans un avis pour le comité de concertation, les experts du Gems expliquent que nous devrons toujours avoir un masque buccal à portée de main cet automne et cet hiver. Une information rapportée par Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen ce samedi. Cela signifie que l’obligation du port du masque devrait encore être maintenue au moins pendant six mois.

Les experts ont également élaboré de nouveaux niveaux d’alerte dans leurs conseils. Ce baromètre permettra de déclencher automatiquement des mesures lorsque les chiffres augmentent ou diminuent. Dans le niveau d’alerte 1, le scénario le plus favorable, l’obligation de porter un masque buccal reste en vigueur dans l’enseignement supérieur et sur le lieu de travail. Au niveau d’alerte 2 (plus de 30 admissions à l’hôpital par jour), les élèves du secondaire doivent porter des masques lorsqu’ils ne peuvent pas garder leurs distances. Le niveau d’alerte 3 (plus de 75 admissions par jour) implique de réduire les activités extrascolaires des enfants. L’enseignement à distance, à temps partiel ou non, se déroule au niveau d’alarme 4, avec plus de 95 patients par jour.