La place du Rinsdelle d’Etterbeek fait peau neuve

Il est prévu que les travaux débutent 16 et 17 août et durent moins d’un an. L’objectif ? Offrir à cet espace un caractère à la fois plus vert et durable.

Le réaménagement de la place du Rinsdelle s’inscrit dans le cadre d’un processus participatif entamé en 2016. Lors de celui-ci, les riverains ont pu s’exprimer et participer aux décisions importantes, un projet a été validé fin 2020, pour lequel la commune a récemment obtenu un permis d’urbanisme.

Le démarrage des opérations est prévu pour le 16 et 17 août avec un abattage des marronniers situés sur la place. La première phase concernera, quant à elle, le carrefour formé par la rue du Vindictive et la place du Rinsdelle et la voirie comprise entre la rue du Vindictive et la rue Léon Scampart.

Le coût total des aménagements est estimé à 600.000 € dont 70 % seront subsidiés par la Région. Durant les opérations, la place restera accessible au public mais le stationnement et la circulation seront par endroits interdits.

Le projet prévoit la réfection complète de la place, l’entièreté des trottoirs, des voiries, des espaces verts et de stationnement ainsi que le terrain de sport situé sur le centre.

Au total, 1.000 m2 de verdure seront rajoutés, avec de nombreux arbres et variétés de plantes. De plus, une piste de pétanque, une aire de jeux pour enfants et un espace de détente équipé de bancs seront également installés.