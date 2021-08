Maintien du port du masque recommandé à l’école: «Un peu sévère», réagit Coppieters

Les experts du Gems et du Risk Assessment Group conseillent de continuer à porter des masques dans l’enseignement, compte tenu de l’évolution actuelle des chiffres relatifs au coronavirus, relataient ce vendredi Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg et la Gazet van Antwerpen. Yves Coppieters a réagi.

Toutefois, il s’agit d’une obligation moins stricte que l’année scolaire précédente. Ainsi, les masques pourraient être retirés dans les écoles secondaires pendant un test – lorsque tout le monde est calme – ou lorsque les gens gardent leurs distances et que la ventilation est suffisante.

« En septembre surtout, les masques seront encore nécessaires », expliquait Geert Molenberghs, membre du Gems et biostatisticien (UHasselt/KU Leuven). « C’est une période délicate avec des enfants qui ont voyagé ».

Les experts ont également élaboré de nouveaux niveaux d’alerte dans leurs conseils. Selon les chiffres actuels, nous sommes au niveau d’alerte 2, ce qui signifie que des masques buccaux et un dépistage hebdomadaire des élèves et des enseignants dans les écoles secondaires restent nécessaires.

« Ça revient un peu à faire comme si on était dans la même situation que l’année dernière »

Des recommandations qui ne plaisent pas à tout le monde, et notamment à Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB. Pour lui, l’avis du Gems et du RAG sur le port du masque pour les élèves est « un peu sévère », comme il l’explique à nos confrères de la Dernière Heure. « Ça revient un peu à faire comme si on était dans la même situation que l’année dernière alors qu’on a quand même insisté sur le fait qu’il fallait surtout travailler sur la vaccination ».

Yves Coppieters plaide de son côté pour l’installation de capteurs de CO2 dans les écoles, surtout dans les endroits où les élèves peuvent se croiser, comme dans des réfectoires ou dans des salles de gym, plutôt que dans des classes où on peut aérer plus facilement.

« Il faudra moins vite écarter les élèves positifs que l’année passée et éviter de mettre des classes en quarantaine dès qu’il y a un cas », explique-t-il aussi notamment.

En tout cas, c’est la semaine prochaine qu’il appartiendra aux autorités de prendre la décision finale sur la manière dont l’enseignement commencera le 1er septembre.