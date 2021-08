Le juge renvoie le dossier concernant la mort de Ouassim et Sabrina au parquet

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé, vendredi, de renvoyer le dossier concernant le décès de Ouassim et Sabrina, tués après une course-poursuite avec la police, au parquet. Le juge a estimé que la demande de la partie civile de renvoyer le dossier au parquet pour éventuellement inculper les policiers était fondée. Les proches des deux victimes, représentés notamment par Me Joke Callewaert, soutiennent que la course-poursuite n’était pas proportionnelle au but, qui était d’interpeller les deux jeunes circulant en scooter à la suite d’une infraction au code de la route.