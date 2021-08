Bruxelles: un trentenaire condamné à 12 mois de prison pour cambriolage avec violence

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi un homme âgé de 32 ans originaire de Liedekerke à 12 mois de prison, pour s’être introduit en novembre au domicile d’un de ses amis et lui avoir asséné plusieurs coups.

La victime avait appelé la police le 24 novembre pour signaler que M.K. avait forcé sa porte d’entrée en brisant la vitre, et lui avait ensuite porté quatre coups à la tête. L’auteur des faits s’était ensuite enfui avec un gsm. La police a pu arrêter M.K. le soir même au domicile de sa petite amie, tous deux en train de se disputer.

Selon la défense, il ne s’agissait néanmoins pas d’un cambriolage. «Mon client vivait une relation avec la petite amie en question et habitait avec elle, mais la veille au soir, elle y avait mis fin» a-t-elle déclaré. «Il avait oublié sa clé de maison et était allé rendre visite à la victime présumée de ce prétendu cambriolage. Mon client était aussi ami avec cet homme. Ils ont pris un verre ensemble, mais lorsque l’homme, enivré par l’alcool, a commencé à tenir des propos racistes, mon client s’est mis en colère et a refoulé sa colère sur la porte. Ensuite, il est retourné chez sa petite amie.» Ils sont depuis à nouveau en couple, selon la défense.

Le tribunal a néanmoins estimé que les faits étaient avérés et a condamné le trentenaire à 12 mois de prison.