Bruxelles: sept ans de prison pour une tentative de meurtre

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi un homme de 22 ans de nationalité algérienne, sans titre de séjour, à sept ans de prison. Lors d’une rixe avec d’autres sans-papiers, le jeune homme avait grièvement blessé l’un de ses opposants à la tête, au bras et au ventre avec un cutter.

Les faits s’étaient déroulés le 14 mai dernier. Selon le prévenu, qui affirmait être mineur d’âge, trois hommes l’avaient attaqué et il n’avait fait que se défendre.

« Le cutter n’était pas non plus à lui, il l’avait pris à l’un de ses assaillants », a également fait valoir son avocat, pour qui les faits relevaient plutôt d’une qualification de coups et blessures et n’exigeaient pas davantage qu’une condamnation avec sursis.

Le tribunal n’a pas suivi l’avocat du jeune homme, qui a donc été reconnu coupable de tentative de meurtre.