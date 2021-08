La consommation de blouses et de masques des Hôpitaux Iris Sud a augmenté de 250%

La demande de blouses et de masques a explosé. - A.L.

Catherine Goldberg, directrice générale des Hôpitaux Iris Sud (HIS), évoque le coût de la pandémie dans les hôpitaux publics d’Etterbeek, Ixelles, Anderlecht et Saint-Gilles. Ce coût est lié à une demande plus importante de matériel de protection mais également aux pertes d’activités.