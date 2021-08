Mauvaise nouvelle si vous attendez un colis: d’importants retards à prévoir

Les colis en provenance de l’extérieur de l’Union européenne souffrent d’importants retards. La faute à la nouvelle réglementation TVA.

Depuis le 1er juillet, la TVA est due pour tous les achats effectués auprès de boutiques en ligne situées en dehors de l’UE et livrés en Belgique. Cette nouvelle législation européenne abolit la tolérance sur les colis d’une valeur de maximum 22 euros. Conséquence, la charge de travail a décuplé chez bpost, comme le souligne la porte-parole Veerle Van Mierlo à De Tijd.

« Avant, nous devions demander les informations afin de calculer correctement la TVA pour seulement 2 % des colis. Aujourd’hui, c’est désormais proche de 100 % », explique-t-il. C’est surtout avec les petites boutiques en ligne, généralement située en Chine, que les problèmes interviennent. « Elles ne sont pas encore familiarisées avec la nouvelle régle de TVA. Parfois, nous pouvons demander au consommateur le colis via une adresse e-mail, mais parfois nous devons écrire à quelqu’un. Cela prendra quelque temps avant qu’il y ait de clarté. »

Pour le moment, des retards sont donc à prévoir si vous attendez un colis provenant d’une zone extérieure à l’UE. Si vous contactez le service client de Bpost, vous recevrez automatiquement un message indiquant des « retards importants » à cause de la nouvelle procédure douanière. Selon nos confrères flamands, le temps d’attente serait d’environ trois semaines. « Nous espérons que de plus en plus de boutiques en ligne vont s’inscrire auprès du guichet européen IOSS et que les clients seront plus vigilants lors de leurs achats », déclare Veerle Van Mierlo.