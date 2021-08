Le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée de Lionel Messi (vidéos)

Vidéos

Le Paris SG a officialisé mardi dans la soirée l’arrivée de la superstar argentine Lionel Messi, qui a signé un contrat pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Lionel Messi, sans club après la fin de son contrat avec le FC Barcelone, s’est engagé pour deux saisons, plus une troisième en option, avec le Paris Saint-Germain, a annoncé le club parisien mardi soir sur son site officiel.

Messi, 34 ans, était sans club depuis la fin de son contrat. Alors que tout semblait en bonne voie pour une prolongation de l’Argentin avec le Barça, le club catalan avait annoncé jeudi dernier que Messi ne serait prolongé.

Le lendemain, Joan Laporta, le président des Blaugrana, a précisé que c’est le règlement de la Liga qui a bloqué la prolongation de contrat. Le Barça ayant déjà une masse salariale trop élevée pour pouvoir y ajouter un nouveau contrat.

Dimanche dernier, la ’Pulga’ avait donné une dernière conférence de presse d’adieu au Camp Nou. « C’est très difficile pour moi de partir comme ça après tant d’années, je n’étais pas préparé à ça », avait expliqué Messi en larmes. « J’aurais voulu dire que l’on reste ici à la maison à ma famille. Cela fait 21 ans que je suis ici. J’ai tout donné pour ce maillot dès le premier jour jusqu’au dernier. Je n’ai jamais imaginé quitter le club. Et jamais de cette manière-là. »

Arrivé en 2000 à Barcelone, à l’âge de 13 ans, l’Argentin a marqué l’histoire du club où il a fait ses débuts professionnels en octobre 2004. Au total, il a joué 778 rencontres pour le Barça et a inscrit 672 buts, soit le record du nombre de buts marqués par un joueur pour un seul club.

En plus de ses statistiques personnelles, Messi possède aussi un des palmarès les plus fournis de l’histoire du football avec quatre Ligues des Champions (2006, 2009, 2011 et 2015), dix championnats d’Espagne, sept Coupes du Roi, huit Supercoupes d’Espagne, trois Supercoupes d’Europe et trois Coupes du monde des clubs. Sur le plan individuel, il a également remporté six fois le Ballon d’Or.

Libre de s’engager où bon lui semble, Messi a donc décidé de se lier au PSG pour les deux prochaines saisons. À Paris, il retrouvera Neymar qu’il a côtoyé à Barcelone entre 2013 et 2017. Les deux joueurs devraient former un trio offensif de feu avec Kylian Mbappé.

Le PSG poursuit lui son mercato XXL après les arrivées de Georginho Wijnaldum (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Gianluigi Donnarumma (AC Milan).