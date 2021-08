Messi-Neymar-Mbappé: un trio infernal à gérer

Tant sur le plan sportif que marketing, l’arrivée de Lionel Messi est un coup fantastique pour le Paris Saint-Germain. Si la journée de mercredi laissera place aux strasses et aux paillettes au pied de la Tour Eiffel, celles qui suivront seront certainement plus importantes pour Mauricio Pochettino qui va devoir jongler avec ce lot de stars sans briser les ego fragiles. Car l’Argentin aux six Ballons d’or n’est pas seulement le meilleur joueur du monde, c’est aussi un homme doté d’un pouvoir et d’une influence énorme, dans un vestiaire où il connaît déjà plusieurs de ses futurs partenaires.

****** ******* ******** ** ****** ***** ********* *** ******** ************ ** ******** ** *** *** *********** *** ******** ***** *********** ****** ******* ********* ***** ** ******* ** ******* **** *** ******* ** ******* *** ** ****** ***** ***** ******* ***** ***** *** ** ***** ********* ** ******* ** ****** ********* ** ******* ****** ***** ******* ****** ** ***** ********* ***** *** ****** ** **** ****** ** ****** *************** ****** ************ ************************* ** ** *** ** ******* ******** ** ******************* *********** ** ** ******* ** ** ******************* ** ****** ******* *** **** ******* ** ** ******************* ** **** ****** ****** ******** ******** ** ** ****** **** ****** ** ****** *** *** ***** ** ** ****** *** ***** ****** ******* ******* ** ******* ************ ************* ** ******** ** ****** ******** ** *** ******** ********* ****** ***** ********** ** ***** ************* ****** ****** **** ** **** ****** ** ****** ** ** **** ****** ** ******** ******* ******** ** ********* ******* ** **** *** ****** ***** ** ***** ********* ***** ** ******** ** ******* **** ***** ** ******* ** ******* ********** ***** *** ***** ****** ** ****** ********* ** ********* ******* ** *** *** ********** ******* ** ******* *************** ***** ******* ********* *********** ******* ********** ****** ****** ** ****** ****** ** **** ** ** ******** ********** ***** ****** ** **** ****** **** ** *** ********* ****** *** ********** **** *** **** ** *** *********** ******** ************ *********** ******* ********* ****** ************ ** ****** *** ** ****** ****** ********* **** ** ******** ******** **** ********** ** ** *** ******** ** ********* ******* ** ** ***** *** ********** ** ***** **** ******* ***** ** ********* **** ********* ** * ******** ****** ****** ** ***** **** ************* ** ******* ** ********** ** ** **** ********* *** * ********* **** ******* ** *** *** ********** ******** ** ** ********* ***** ** ***** ***** *** ** ********* ** ***** ** ****** ** ******* *** **************** ************ *** ****** ** ** ********** ****** ******************** **** *** ************* ******* ********** *** ** **** ** ** ****** ** ****** ** ****** ********** ******** ******* ********** ***** ** ** ***** ** ******* *** ** ******* ** **** ************ ** **** ***** ** ***** *** ** ******* *** **** ** ******** ** *** *** ******** ** *********** ** ** ***** ** ************ ***** ******* **** ** ********** **** ********* ** ******* ** ******** ** ** ******** ****** *********** **** *** ********** **** ***** ****** ** ******* ***** **** ** ** **** *** ********* **** ******** ******** ** ****** ** *** ****** ******** ******* *** ******* ******* ** ***** **** ************ ** ********** ******** * ****** ******* ******* ****** ******* ** ****** ***** ************ *** ********* ************ **** **** ********* **** *** *********** ** ********** ******* ****** **** ********** ********* ** ** **** ** ******** ** ******** ******** ** ***** **** ** ******* ************ ** ******* **** *** ***** ** *********** ** ********** ************* ******* *** ****** ***** * ******* ** *** *** ******* ****** *** ****** ******* ******* ******* **** *** **** *** ** ****** **** *** *** **** ********** ***** ***** *** ** ******** **** *** **** ** *** ***** **** ********* **** *** ******** ** ***** ** *************** **** ******** ****** ************ ***** ********* ** ****** ** *** ************** *** **** ** ***** *** ******** ***** ** ** ************* ** **** ****** ******* ** ****** ** ***** * ****** ******** *********** **** ** ****** **** ******* **** *** **** ***** ******** **** ** ****** ** *** ******* ** ***** ** ************ **** ****** ******* ******* ** ********* ************** **** ************ ** **** ********* **** ** ***** ****** ** ******** *** ************* *** ** ******** ******* *** *** *** ********** ********* ********* *** ************ ** *** ** ****** ** ******** ***** ** *** ******* ** *** *** ********** ******** ****** ** ***** **** *** ********** ****** ****** ************ *** ***** ** ******** *** *** ***** ******* ****** ******* ******* ******* ******* ***** ****** *** **** **************** ** ***** *** ** ********* ** ******** **** *** **** ************ ** **** ************** **** ******* ** ***** *********** ** **** ****** ** ** *********** ********* **** ** ***** *** ******* ** **** ** ******* *** ***** *** ********* ***** ********* ******* ********* ** ** ********* ********** ** ******* *** ********* *** *** ********** ************* **** ****** ** **** ** *** ******* ** **** ***** ******** *** ********* ********* **** ***** ****** *** ****** ******** ********* ** ***** * ***** ******* Commentaire > Le jour de gloire du PSG est-il enfin arrivé? Photonews *** ****** ** ***** **** ******* ****** ** ********* ** *** ** *** *** ***** ********** ** *** ******** ** ** ****** *** *** ** ******* ****** ** ******* ***** ** *********** ** ******** ** ********* ** *** ******** *** ****** ****** *** ****** *********** ****** ** ******* * ***** ****** ** ****** *** **** ** ******* * *** ***** **** ** ****** **** ** ***** ****** ** ********* ****** ** ** ********** ***************** *** **** *** ******** ** **** ********* ************* *** ***** ****** *** ***** ** **** ** ***** ** ************* ** ******** ******** *** ***** ****** *** ************* ** ************ ******* ** ********* ******* *************** ********* *** ** **** ***** ****** ** ** ******* ****** ******** **** *** ************ *** ** * * *** ******* ******* ** ******* ***** ******* ** ******** ******** **** ****** ** **** ******* ******* ****** ***** ******* ******* **** ** ********** *********** **** *********** ******* ********** ****** *** ** *** ** ******** ***** ****** ******* ******* ******** ***** ***** ** ***** ********** ** ***** *** **** ** ***** ** ** *** ** **** ** *** ****** ************** **** ******* ****** ** ******** *** ************ ** ******* *** ************ ******* ** ** ************* ** ***** *** ****** ****** ** **** **** ** ******* ** *********** ***** ********* ****** ** ******** ** ****** *** *** ****** ***** ******** ** *** ****** *** ***** ******** ** ****** *** *** *** ******** ********* ****** ** ******** ** ******* ** ****** ******** ** ****** ** ***** *** ********* ** ********* ********* ********* *** *** ******** **** *** ******* ** ********* ********* **** **** ** ******* ************** **** *** ***** *** **** *** ********* ** ********* ** ********* ** ********** ****** ************ ***** ** ** ****** *** ******* *** *** ** ********* *** ****** **** ************** **** *** ******* *** ****** *** ********* ******** ********** *** **** ** ********** ** ** ************** ********* *** ** ********** ** ********** **** *** ******* *** *** ********* ** ******* ***** ** ** ******** ** ***** ****** ****** ****** ** ***** *** ********** ** ****** ** **** ***** ***** **** ********** ********* ** ** ************** ** *** ****** *** ********* *********** ** ** ******* ****** ***** ** **** ** ***** ** ******* ********** ******* ** ****** ** ****** ** ********* ** *********** ******* ** ******* ******* ** ******** ** ******* ** ***** ** ******* ********** ******** ********** ****** ******* ** ** *** ****** *** ******** *********** *** ** **** ** ****** ** ** **** ************* ** *********** ** ****** ****** ************ *** ** ***** ** ***** *** *********** ************* ** *** ******** ** ****** * ******* ******* * ****** *** ********* ** *** ********** ******** ** ******* ** ** ****** ** ********* ******** **** ** ****** ********** **** ******* *** ************* *********** ****** ***** ** ******* ******* *** ** ********** ** ***** ** ***** *** **** ** ** ******* ** ** ******* ********* ***** ******* **** ***** ******* **** ********* ** **** *** ******* *********** **** **** **** *** **** *** ** ******* ****** ** ********** ********* ** ******* ******** ******** ********* ** ****** ** ****** ******* ** ** ******* ************ **** **** *********** **** ******* ** ** *** ** *** ** ** ****** *** **** ** **** **** *** ********* ** **** ********** ******* ******* *********** ** **** **** ******* ****** **** **** ****** ******* *********** ******* *********** *** ********* ********* ********* ** ***** ******** ****** *** **** ***** ******** ** ****** ************ ******** ****** ** *** **** ****** ** *** ** *********** ***** ******** ** ******** ** ************ ************** ** **** ******** * ******** ** ******** *** *** ******* ** ******** ** ****** ************** *** ******* ** ******** *************** ******** ********** ********** ****** ** *********** ****** ******** ***** *********** ***** ******* ********** ********* ******** ******* ******* ** ******* ** ****** ******* ********* ******* ******** ********* ****** ****** ******* ************ ******* ********* **** ***** **** *** ************** ** ******** *** ** ************** ** ***** *** *************** ** ****** ** ******** ***** ************ ** *********** ***** ***** ** ******* ** ********* ********** ** ********** ******* ** ******** *** ****** ** **** ** **** ** ***** **** ** *** ***** ** ******** *** ****** ****** ****** **** ** ******* ** ******* ** ******* **** ** ********* ** ********* ** ************** ********** ******* ** ********* ** ******** ***** ** *********** ** **** **** *** **** ** ** ***** ********* ***** ** ****** *** *********** ***** ******** ** **** *** *** ***** ** ****** *** ***** ** ****** *** ****** ** ***** *** ******* ********* ** ****** ********** *** ******** ***** ********* *** ********* ******* *********** ***********