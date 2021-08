On en sait un peu plus sur le prochain Comité de concertation: vers quoi on se dirige

On en sait un peu plus sur le prochain Comité de concertation qui devrait se tenir fin août. Le Codeco n’envisage pas de tour de vis à cause du variant Delta. Secteur de la nuit, horeca, autres dossiers chauds, voici tout ce qui est sur la table.

************ ** ******* **** ** ***************** ** ******* ******* *** ******** ** **** ******* ******** ** ********** **** *** ******** ***** **** *** ******** ** ******** ******* ** ************ *** ****** ******** *** ******** ** ***** ** ******** ** ****** ** ******* *** ******* *** ******* ***** ** ** ** ********** *** ***** ** ************** ******** ********* ** **** ******* *** ******* ************** *** ******* *** ***** ** ** *********** ** ******* ***** ******* ******* *** ********* ***** ********* **** ********* ******* *** ******** ** *** *************** ** ******* ***** **** ******* *** *************** *** **************** *********** **** ******** **** *********** **** ********* ** *** ******* ** *********** ********** ** ****** ***** ******* ***** ** *** ************ ** **** ** *********** **** ********* ***** ** ******* ** ********* *** ******** * ******* **** **** ************* *** **** *** ********** *** **** ** ******** ******* ** ************ *** ****** ****** *** ** **** ** ****** ** *** *** ******** *** **** ** **** *** ****** *** ******** **** ** **** ** *** **************** ** *** ******** ******** ** ***** ********** ********** *** ******** ** ***** **** *** **************** ** ************** ******** ** *** **** ** ***** ********** **** ** ********* ****** *** *** ********* ** ***** * **** ********************* ****** ** ********* ** ******* *** ********** ******* *** ** ***** ** **** ******** **** **** ************ ** ******* *** **** **** ** ******* *** ***** ** ******** *** **** *** ******** **** **** ** ******* ********** ********** ******** ** ***** *** ***** ** ***** ***** ** *** ******** **** ********* *** ** ******************* ******** *** ****** ***** **** ** ****** ********* ***** ** ** ******* ****** ** ******** ********** ** *** ************ ** ******* *** ********* ************** *** ***** *** ******* ** ***** ** **** ******** *** ** ***** **** ****** ****** ***** ********* **** ** ** ****** **** *** ************ *********** ***** ********* ** ** ***** **** ** **** ** *** ** ********** **** ************ **** ******* ** ******* ** **** *** ***** **************** **************** ** *** ******** ** ******* ** ***** ** ***** **** ****** **** ********************* ********* **** *** ******** ** ************* ********** **** ******* *** ********** ** ******* *** ****** ****** ** ************* ********** ******* ***** ** ***** ** ** **** *** ****** ***** ******** ** ** *** ***** ***** ******* **** ** ****** ** ** *********** ** ******* **** ** ******* *** ******** ** ********* ** ****** *** ****** ************** ********** ** ******* ********* ** ** *** ** **** ******** *** ********** **** ******** ******** ***** ** ***** ** **** *** **** ****** ***** ******* ***** *** ******** ****** *** ****** ******** ***** ****** **** ********** *** ******** ********** ******** ** ********** ********** *** ** ****** ***** *** ********** **** ***** **** **** ****** ** ******* *** ************* ** ******** ********* **************** ** ******* ********* *** *********** *** ****** ****** ***** ** *********** ** ****** ******* ** ******** ***************** ***** ** ********* ** ********* ***** ** ********* *********** ** ** ** ****** ** ** ****** ** ******** ** ***** ** ******* **** ************* ** ******* ******** *** ******** *********** ** **** ********* **** ** *** *********** *** ******* ***** ******* ** *** ** ****** ** ** ******* ** ******* ******** * ***** ***** ** ** ****** ** **** *** ********** *** ***** ** **** *********** ** ********** ** ** ********* ******** *** *** **** ** *** **** ********* **** ** *********** *********** ** ********* ********* ****** ********** ** **** ** ****** *** ******* **** ******* *** ** ******* ** ************ ********** ************** *** ****** ********** ** ** ** *********** **** *** ******* ************** * ******* ** **** ** ******* À l’école, vers une rentrée avec masque… Si personne ne doute (pour l’instant) d’un retour de tous les élèves à l’école, il semble plus compliqué de parier sur une rentrée sans port du masque - Belga image À trois semaines de la rentrée des classes, l’ambition est toujours une rentrée à 100 % en présentiel. Impossible d’en dire plus, puisqu’une série de réunions sont planifiées la semaine prochaine entre les ministres concernés, les experts et les acteurs de l’enseignement. ** ***** ** ***** ***** *** ***** ** ** *********** *** ******* *** ******** **** ************** **** *** ******** ** ********** ** ** *** ** ***** **** *** ******** ** ******* **** *********** **** ** ********* ** ****** ********* ***** ** ** ** **** *** ****** ** *** ********* **** ** ********* **** ***** ************* ********* *** ********** ** **** ** ** ********* ** ********* ** ** *** ** ** ***** *** ******* **** ********* ** ********* ** ********* *** *** ************ ******** **** ** ** ******** ** ****** ***** **** *** ***** **** ** ******** *** **************** *********** ** ********* *** ***** *** ***** ** ******** **** ** ******** ** ********* *********** ** ********** *********** *************** ** ***** *** ******** ** ********* ** ** ******** ******* ** ***************** *** ***** ******* ** ** *** ******** *** ******* ************ ***** ** **** ** ** **** ***** *** ****** * ******** ****** *********** ** *** ********** ***** *** ********* ** *** ****** ***** ********** ** ********* **** ** *** *********** ******* *** ************* ********** ** ******** *** ******** * ******** *** ******** *** ****** ********* ******* **** ***** *** ** ***** ************* ** ************* ** ******** *********** **** *********** ********* ** **** ** ************* ** ******** ** ***** ***** ************ ****** ****** ** **** *** ******** ** *********** ** ****** **** ********** ** ****** *** *** ******** **** **** ** ******* ******* ** **** *** ** *** ****** ****** ** ********* **** **************** ************* ******* ** ********** ***** ** *************** Le patron de la Fédération des maisons de repos: «Le Codeco doit l’imposer!» Avec des chiffres qui sont moins bons que l’an passé à la même époque, il va bientôt falloir - déjà - penser à la rentrée. Le prochain comité de concertation (Codeco) est annoncé pour le 20 août au plus tôt. Nos responsables devront trouver les mesures justes pour ne pas se planter tant au niveau des écoles que du monde du travail. Du côté de la fédération des maisons de repos, mais aussi des directeurs des hôpitaux du royaume, on entend mettre la pression pour rendre la vaccination obligatoire au sein du personnel soignant. Pour eux, le temps des campagnes de prévention est révolu. Il faut l’imposer. ******* *********** *** ** *********** ********* ** ********* ** ************ *** ******* ** ****** ** **** ** ***** ************** ** ************** ** ****** ** ***** *** ************ ********** ********** **** **** ******* *** ********* ******* ********** **** **** ** ***** *** ** ****** ********* ************** ** ****** ****** **** ************ ************ *** ******* ** ****** ** * ******* ** ******* ** ******* ********* **** ***** **** ** ******* ********** ***** *** ********* ************** ********** ***** **** ******* ** **** ** ************** ****** ******** **** * ***** ** *** ** *********** *************** ** ********* **** ** ******* ****** ** ********** ** ******** **** ** ******* ********** **** ** ********* *** ** **** ****** **** ********* *** ***** ******** **** **** ** ** *** **** ************ *** ******* ** ***** ********** ** ** ** ******** *** ****** ********** ** *** ****** ******* ** ********** **** ******** ****** ** ** ******* ********* ** *** ************ ************** *** ******* ** ********* ********* ************ ** ********* *** **** ********************** ** * * ******** ** *** ******* *** ** ***** **** ******** ******* ** ****** ********** *** **** ***** ********** ******* *** *** ******* ************ *** ********* *** ** ********** ****** **** *** ********* ** ********* ************ *********** **** *** *** ******** ** ****** ********* ** **** *** ******** ** ***** ** ************** *********** ********* ******************* *** *** ******* *********** ***** ** **** ******* ***** ** *** ******* ** *********** ** ** *********** ** **** ** ********* ********* ********** ********* ** **** ***** ** ********** ** ********** ** **** ** ***** ********* *** ********* ***** ******* ********** **** ** ********* *** ********* ********** ** **************** ** ********** *** ********** ************** **** ****** ********** ** ************** ** *********** **** ** ********* ********* ** * ***** ***** ****** ***** ** * ******** **** *** ******** ******* ******* ******* ********* ** ************* *** **** * ***** ***** ***** ** *** **** ** **************** ** ** ***** **** *** *************** ** **** ******* *********** ************** ******* ****** ** ********* ******** ****** ****** ** ************ ** *** ***** ***** ** ****** ** ************** ** ** ** **** ****** ******** ******** ******** ******** *** ******* ** ** *** *** *** ** ** ********** *** *** ************* ** **** ******* ***** **** ** *** ** **** ** * ******** ** ********* ************ *********** *** ********* **** ***** ******* **** ***** **** ******* * * ***** ** ******* ** *********** ** ***** ***** ** *** *************** ** ** ************* ** ** ****** ** ********* ** ********** ** ***** ****** **** **** **** ** ********* *** ******** ** ******* ***** ****** ******* *** ******** ** *********** **** ******* ** ****** ** ******** ** ** **** **** **** *** ******* ** ****** **** ****** **** ********* ** ******* ** ** ****** ******* *** ********* ******************* ***** ** ***** ** **** ** ****** ** ******* *********** ** *********** ****** ***** *** ********* **** ***** ** *************** ********** ******* ************ *** ***** ****** ********** ** ** ********** *** ********* ** ************* ****** ** ********** ****** *** ********* *** ******* ** ***** ** ** **** *** **** ** ****** ******* ***** *********** ** ** **** ** ** *** ****** ** ****** ** ** ******* *** ********* ***** ** ****** *** ********* *** ********* ** ********************* ****** *****