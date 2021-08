La mort de Mehdi Bouda commémorée par un tournoi de basket-ball et une exposition

Une commémoration pour Mehdi Bouda, le jeune homme de 17 ans décédé dans une collision avec un véhicule de police en août 2019, se tiendra place du Nouveau Marché aux Grains à Bruxelles le 20 août, selon le collectif Justice pour Mehdi. Plusieurs tournois de basket-ball et une exposition des dessins de Mehdi sont prévus.

La journée commémorative aura lieu exactement deux ans après la mort du jeune homme. La collision mortelle s’est produite le 20 août 2019, peu avant minuit. Ce soir-là, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé à un contrôle de personnes au Mont des Arts, où le trafic de drogue prenait de l’ampleur. Mehdi Bouda, présent dans ce quartier, s’était enfui à la vue des policiers. Il a été poursuivi par l’un d’eux dans la rue Ravenstein et dans la galerie du même nom. Arrivé au Cantersteen, il a traversé et a été percuté par un véhicule de la brigade anti-agression de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui se rendait sur les lieux d’un cambriolage. Grièvement blessé, le jeune homme est décédé.

« Le collectif Justice Pour Mehdi veut montrer son soutien à la famille en ce triste anniversaire. Cette journée commémorative est dédiée aux deux passions de Mehdi : le basket-ball et le dessin. Au programme, il y aura des tournois de basket-ball auxquels on peut s’inscrire, une exposition des dessins de Mehdi, un match de gala de l’équipe bruxelloise de basket-ball Phoenix et un spectacle des artistes bruxellois Frenetik, Geeko et YG Pablo », a expliqué le collectif.

Par ailleurs, le terrain de basket-ball de la place du Nouveau Marché aux Grains portera officiellement le nom de Mehdi Bouda.

Selon le collectif, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, l’échevin des Sports, Benoit Hellings, et l’échevin de l’Espace public, Ans Persoon, seront présents lors de cette journée commémorative.