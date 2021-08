Iriscare a reçu près de 2.000 demandes d’allocations pour l’aide aux personnes âgées

Plus de 1.700 nouvelles demandes. - 123RF

Plus de 1.700 nouvelles demandes ont déjà été introduites depuis janvier auprès d’Iriscare, désormais compétent pour l’octroi de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées avec un handicap (APA) qui résident à Bruxelles, indique mardi l’organisme bruxellois qui gère à ce jour un peu plus de 7.000 dossiers.

L’APA, dont le montant peut atteindre 594 euros par mois, est une allocation accordée dès 65 ans aux personnes en baisse d’autonomie bénéficiant d’un faible revenu résidant dans la capitale, et ce indépendamment de leur nationalité. Le montant varie en fonction des revenus du bénéficiaire et de sa perte d’autonomie, rappelle Iriscare qui a hérité de cette compétence dans le cadre de la 6e réforme de l’État.

Plus de 5.500 appels ont également été gérés par les équipes d’Iriscare afin de répondre aux demandes et interrogations des citoyens poursuit l’organisme bruxellois qui prendra également en charge l’évaluation médicale de la dépendance des demandeurs à partir de 2022.

Les demandes en vue d’obtenir cette allocation peuvent être introduites par les mutuelles, les CPAS, les maisons de repos ou les aidants-proches et ce via la procédure en ligne sur www.myiriscare.brussels ou grâce au formulaire papier, rappelle encore Iriscare qui souhaite informer encore davantage de personnes sur l’existence de l’APA et de la manière dont elles peuvent en bénéficier.