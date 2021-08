Trottinettes électriques n’importe où: Uccle dit stop

La commune d’Uccle souhaite accompagner les modes de transport non polluants et les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle, en développant notamment une mobilité partagée. Cependant, les trottinettes électriques, véhicules de cyclopartage en free-floating, sont entreposées et stationnées sur les trottoirs et les voiries dans des conditions pouvant causer une gêne ou un danger pour les autres usagers.

« Malgré nos mises en demeure et plus d’une centaine de sanctions administratives adressées l’année dernière aux différents opérateurs, force est de constater que de nombreux utilisateurs continuent à garer leurs trottinettes électriques n’importe où sans tenir compte des piétons dont notamment les plus fragiles. Je n’accepte plus ces comportements », déclare le bourgmestre Boris Dilliès.

Uccle a donc décidé de prendre deux nouvelles mesures. La première, transmettre à tous les opérateurs, via courrier, un plan des zones où la commune souhaite des interdictions de stationner ces véhicules qui vont au-delà de celles réglementées par l’autorité régionale. La deuxième, exiger des opérateurs que cette situation cesse et qu’ils prennent toutes les mesures pour empêcher leurs utilisateurs de commettre ces infractions à très bref délai et à défaut, la Commune procédera systématiquement à l’enlèvement des trottinettes entravant les passages et à leur dépôt à la fourrière. « Nous continuerons bien entendu notre politique de sanctions administratives mais je souhaite aller plus loin afin que les piétons soient respectés », conclut Boris Dilliès.