En confinement, Charline, 19 ans, tombe amoureuse de Jeremy, un Américain de 47 ans

Une grande différence d’âge, une distance importante, une pandémie mondiale… Tout séparait Charline Chatlin, une Belge de 19 ans, et Jeremy Pratico, un Américain de 47 ans. Pourtant l’année dernière, en plein premier confinement, ils sont tombés amoureux l’un de l’autre à 5.600 kilomètres de distance.

Une histoire d’amour improbable qui a débuté par un message publié par la jeune bruxelloise sur un groupe Facebook consacré au groupe « Twentyone Pilots ». Jérémy, enseignant dans une école primaire, était l’une des personnes à avoir répondu, sans pour autant susciter de réaction de la part Charline. Mais après l’avoir retrouvée sur Instagram, la discussion entre les deux a pris. « S’il n’y avait pas eu le coronavirus, je ne sais pas si cela se serait produit », explique le quadragénaire au DailyMail. Il faut dire que, comme de nombreuses autres personnes dans le monde à ce moment-là, il était plus souvent qu’à l’habitude sur Internet à cause du confinement.

Des craintes

Les conversations entre Jeremy et Charline se multiplient et l’homme ressent rapidement quelque chose pour son interlocutrice. « Normalement, je ne sortirais jamais avec quelqu’un d’aussi jeune et habitant aussi loin… Mais j’aimais lui parler », ajoute-t-il. Un sentiment partagé par la jeune belge. Début juin 2020, ils officialisent leur relation avec une visioconférence lors de laquelle ils boivent du café et du cacao tout en faisant des mots croisés.

Si la question de la différence d’âge se pose, les deux concernés ne la ressentent pas. « Je suis très enfantin, j’ai le syndrome de Peter Pan. Je suis finalement très immature pour mon âge alors que Charline est très mature pour le sien », déclare Jeremy qui a néanmoins dû passer au-delà de sa peur du jugement et rassurer les parents de Charline. « J’ai décidé d’être heureux, de penser à moi et à elle. »

La distance

Si les choses deviennent vite sérieuses entre eux, un problème demeure : une distance de plus de 5.600 kilomètres les sépare. Et les restrictions de voyage liées à la crise du coronavirus ne facilitent pas les choses. Ce n’est d’ailleurs que cet été, soit plus d’un an après le début de leur relation, que Charline et Jeremy se sont rencontrés pour la première, en chair et en os. « Cela a été le plus moment de ma vie », confie le quadragénaire.

Une joie de courte durée puisque le couple n’a pu rester ensemble que huit jours avant que Jeremy ne reparte aux Etats-Unis. Ils ont déjà planifié une nouvelle rencontre pour la fin de l’année et envisagent déjà l’avenir puisqu’ils aimeraient que Charline emménage dans le Vermont dès que possible. « Mon principal besoin, c’est d’être avec lui. Mais j’attends quelques années car je dois aller à l’université », explique la Bruxelloise qui vit une vraie romance. « Nous avons passé une semaine ensemble et ce fut la meilleure semaine de ma vie, donc ma priorité est d’être avec lui. »