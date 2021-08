16 centres de vaccination resteront ouverts en Wallonie à partir de septembre

La Région Wallonne a désormais vacciné respectivement 79 % et 75 % des citoyens âgés de 18 ans et plus en première dose et en vaccination complète.

Plus de la moitié des 12 à 17 ans ont également reçu leur première dose de vaccin. Un exploit pour les équipes sur le terrain, qui n’ont pas compté leurs heures et ont fait preuve d’une motivation sans faille. Tenant compte de ce résultat et soucieuse de maintenir une offre de vaccination suffisante, la Wallonie adapte son nombre de centres de vaccination pour la rentrée :

– Le 28 août sera le jour de clôture de la majeure partie des centres. D’ici cette date, ils assureront tant la première dose des non- vaccinés que la deuxième dose de vaccin pour les citoyens qui l’attendent.

– 16 centres seront prolongés en septembre, voire octobre, en moyenne deux jours par semaine. Il sera possible de s’y inscrire pour une première dose ou d’y recevoir sa deuxième dose et ce, y compris si la première a été prise dans un autre centre.

– Les vaccins à disposition seront Pfizer (en deux doses) et Johnson & Johnson (monodose accessible aux 41 ans et plus). Pour se faire vacciner dans un des 16 centres encore ouverts en septembre, il suffira de :

o Se rendre sur le site jemevaccine.be pour prendre rendez-vous

o Téléphoner au call center (0800.45.019) pour prendre rendez-vous

o Se présenter sans rendez-vous au centre

– Les 16 centres prolongés à partir du 6 septembre sont :

o Charleroi : CEME (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Namur : Clinique Saint Luc Bouge (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Fosses la Ville : Hall Omnisports (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Huy : Hall Omnisports (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Tubize : Hall omnisports (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Tournai : Hall Sportif (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Binche : Kursaal (ouvert le samedi jusqu’au 29 septembre)

o Wavre : La Sucrerie (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 29 septembre)

o Libramont : LEC (ouvert le samedi jusqu’au 30 octobre)

o Liège : Ancien Décathlon (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Mons : Lotto Mons (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o La Louvière : Louvexpo (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 01 octobre)

o Mouscron : Poste Médical de Garde à proximité du CHRM (ouvert le samedi jusqu’au 30 octobre)

o Verviers : Centre sportif de Pepinster (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Soignies : CHR Haute Senne (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

o Liège : Bierset (ouvert vendredi et samedi jusqu’au 30 octobre)

– Afin de faciliter la transition pour les citoyens et assurer une vaccination optimale dans le cadre de la rentrée scolaire, une semaine-charnière est mise en place du 30 août au 5 septembre avec un panel adapté de jours d’ouverture et la possibilité de s’y rendre avec ou sans rendez-vous :

o Charleroi : CEME, ouvert du lundi au samedi

o Namur : Clinique Saint Luc Bouge, ouvert du lundi au samedi

o Fosses la Ville : Hall Omnisports, ouvert lundi, mardi, vendredi et samedi

o Huy : Hall Omnisports, ouvert vendredi et samedi

o Tubize : Hall omnisports, ouvert lundi, mardi, vendredi et samedi

o Tournai : Hall Sportif, ouvert vendredi et samedi

o Binche : Kursaal, ouvert lundi, mardi, vendredi et samedi

o Wavre : La Sucrerie, ouvert lundi, mardi, vendredi et samedi

o Libramont : LEC, ouvert samedi

o Liège : Ancien Décathlon, ouvert lundi, mardi, vendredi et samedi

o Mons : Lotto Mons, ouvert tous les jours

o La Louvière : Louvexpo, ouvert tous les jours

o Mouscron : Poste Médical de Garde à proximité du CHRM, ouvert samedi

o Verviers : Centre sportif de Pepinster, ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

o Liège : Bierset, ouvert vendredi et samedi

o Soignies : CHR Haute Senne, ouvert vendredi et samedi

Grâce aux efforts collectifs, la campagne de vaccination entame désormais une nouvelle étape. La Région wallonne invite tous les citoyens qui avaient décidé d’attendre, qui ont raté leur dose à cause des vacances ou qui n’ont tout simplement pas encore pris rendez-vous à ne plus postposer leur vaccination, afin de pouvoir faire face aux variants le plus efficacement possible et d’aborder la rentrée plus sereinement.